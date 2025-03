Questo 8 marzo 2025

Riceviamo e pubblichiamo

Come ogni anno celebriamo questa giornata per richiamare l’attenzione e sottolineare l’importanza delle lotte per la conquista dei diritti delle donne, per ricordare la storia dell’esclusione, le rivendicazioni sociali, economiche, politiche percorse nei secoli per l’uguaglianza di genere, contro le discriminazioni e le violenze contro le donne.

Questo 8 marzo appare diverso dagli altri, cade in un momento della nostra storia che ci mette davanti a scenari di guerra, di sopraffazione, con la prospettiva di un riarmo scriteriato, prioritario rispetto al bene comune.

La cultura dominante di guerra e di violenza si focalizza sulla militarizzazione in ogni ambito, sulla priorità di un scellerato riarmo che ha radici storiche che risiedono nell’ordine simbolico patriarcale imperniato sulla gerarchizzazione, sull’affermazione di una virilità aggressiva che legittima socialmente la violenza contro le donne, portando a percepire come necessario e giusto l’ordine materiale e mentale della guerra. Il patriarcato non è un’ esclusiva maschile, ci sono donne infatti, capi di governo, che portano l’elmetto a dimostrazione che non basta il genere.

La guerra rende così ancor più evidente l’incapacità di accettare l’esistenza nel mondo del diverso da sé, di più soggetti dialoganti fra loro: nodi cruciali del nostro tempo fatto di particolarismi, nazionalismi, integralismi, separatismi, dietro la cui mitologia si trascinano interi paesi in guerra.

Questo 8 marzo appare diverso dagli altri. Se lo si vuole celebrare davvero, si lavori per la pace, per il benessere dei popoli, per una Europa che guarda all’uguaglianza e alla solidarietà. Forse lo slogan più adatto potrebbe coniugare una proposta antica del femminismo con la necessità dell’oggi:”giù le armi, fuori la guerra dalla storia”.

