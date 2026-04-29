La viabilità a Fontana Candida, ecco come potrebbe cambiare

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Ecco come potrebbe cambiare il territorio in cui viviamo!

Pubblichiamo il dossier con simulazioni realizzate tramite Intelligenza Artificiale che mostrano gli effetti concreti se venissero attuati il Piano Urbanistico Fontana Candida e la nuova viabilità prevista dalla mozione attualmente in votazione al Consiglio Comunale.

Nel dossier anche il nostro comunicato dove esprimiamo netta contrarietà a questi progetti e chiediamo l’apertura di un tavolo di confronto per valutare soluzioni alternative da noi già proposte.

Qui sotto il link per accedere al dossier.

https://drive.google.com/file/d/1mq0fq0VQdTfQhK5KMJbRqg0p2wSHXI-r/view?usp=sharing

Coordinamento Comitati e Associazioni di quartiere di zona

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