Il Comitato Colli Aniene Bene Comune su Tramvia Ponte Mammolo-Togliatti-Cinecittà

Riceviamo e pubblichiamo

Oggi 13 aprile 2026 c’è stato un sopralluogo della Commissione Capitolina PNRR per verificare lo stato di attuazione dell intervento complessivo.

Il progetto avviato con la giunta dell’ex Sindaco Virginia Raggi con il PUMS – piano urbano mobilità sostenibile, ha seguito un lungo iter e reso attuativo nella nuova giunta del Sindaco Roberto Gualtieri dal 2021. Il progetto prevede una linea di circa 8 km che collegherà il nodo di scambio di Ponte Mammolo (Metro B) a Cinecittà/Subaugusta (Metro A), correndo lungo l’asse di viale Palmiro Togliatti.

È un’infrastruttura fondamentale per la mobilità sostenibile e comprende i territori del IV, V e VI municipio, con 19 fermate, la connessione con la Metro C a Centocelle e la FL2.

Sono circa 42.000 i passeggeri stimati al giorno e con una frequenza di 4 minuti nelle ore di punta.

Progettata per trasportare circa 3.500 passeggeri/ora per direzione, con passaggi ogni 4 minuti.Nodi di Scambio: Connette la metro B (Ponte Mammolo), la FL2 Roma-Tivoli (stazione Togliatti), la Metro C (Centocelle) e la Metro A (Subaugusta).

I cantieri sono stati ufficialmente aperti nell’ottobre 2024 ed il

costo complessivo dell’opera è stato stimato in circa 184 milioni di euro. Questa cifra copre l’intero investimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed include sia la realizzazione dell’infrastruttura (circa 93 milioni di euro per l’appalto dei lavori) sia i costi per l’acquisto del materiale rotabile (20 nuovi tram) e l’ammodernamento del deposito a via Severini.

Il tracciato ricalca fedelmente le attuali fermate della linea bus express 451, che la tramvia andrà a sostituire, con l’aggiunta di nodi di scambio ferroviari e metropolitana.

PARK: l’orientamento è quello di utilizzare i parcheggi di scambio già presenti e sottoutilizzati nelle ore notturne, come Ponte Mammolo 1 (1.317 posti) e Ponte Mammolo 2 (271 posti).

Si prevede il riposizionamento della sosta temporanea lungo le corsie laterali di viale Togliatti e nelle strade limitrofe per recuperare parte degli stalli persi al centro della carreggiata.

Ma nel nostro Quartiere Colli Aniene non vogliamo che si scarichi il traffico e la sosta nelle vie inter-quartiere gia molto densamente urbanizzato ed utilizzato non solo dai residenti, ma da vari Servizi e come polo di diversi Uffici, incluso transito TIR che riforniscono il terzo settore, e quelli diretti all, Impianto ACEA Ato2.

Anzi le nostre strade intrene devono essere alleggerite!

A tal proposito per migliorare la vivibilità, presentammo la proposta di anello ciclo-pedonale per collegare i luoghi del quartiere, nel PUMS, e che fu approvata dal Consiglio Capitolino nel 2021; progetto che è stato finanziato ma di cui attendiamo ancora il finanziamento per la sua concreta attuazione. Che aspettiamo!?

La conclusione dei lavori TRAMVIA è vincolata ai tempi del PNRR, con scadenza fissata per il 30 giugno 2026 ( forse ci sarà una deroga?).

L’opera è molto articolata e speriamo sia perfettamente funzionale.

Ci vorranno solo 21 minuti per andare da Cinecittà a Ponte Mammolo e viceversa.

Il Tram avrà l’attivazione automatica del verde semaforico.

Dovrebbe entrare in prova speriamo entro l’estate 2026!

Gabriella Masella

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