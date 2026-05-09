Tra incendi e droni fantasma e la mancata prevenzione

È una storia che si ripete dopo ogni festa comandata, che sia Pasquetta o il Primo Maggio: nei giorni che seguono, è sempre lo stesso.

Vincenzo Barsanti, lo storico nume tutelare del parco di Colli Aniene Aurora 82, è arrabbiatissimo. I giorni seguenti il Primo Maggio 2026 è apparso letteralmente fuori di sé e ripeteva: “I droni, dove sono ’sti droni che il Comune di Roma ha comprato 5 anni fa? 10 droni e la formazione di 54 agenti istruiti per il controllo ambientale, dove sono? Ottenere l’intervento di pattuglie di Polizia Locale è una chimera; allora, dove sono finiti i droni mentre nei parchi cittadini si accendono focolari e barbecue?”

L’accaduto al parco della Caffarella (foto) dovrebbe far riflettere: i barbecue accesi nei prati hanno innescato un incendio che ha raggiunto le alberature e c’è voluto l’intervento dei pompieri per scongiurare danni anche alle persone.

Ora facciamo i conti di quanto costa a noi cittadini l’incendio in un parco. E cominciamo con contare pure quei 10 droni inutilizzati e l’istruzione di 54 agenti, l’intervento della squadra di pompieri, il danno al patrimonio verde fatto di prati alberi e relative infrastrutture, tirate le somme, quanto viene a costare ai cittadini?

Ora, per scongiurare il ripetersi di casi del genere nel nostro quartiere definito dal verde, vogliamo prendere le giuste precauzioni? Perché, mettiamo che nel Parco Aurora o nel vicino parco Auspicio dovesse malauguratamente accadere un incendio, è prevedibile che le conseguenze potrebbero essere molto gravi.

Sui due parchi infatti affaccia una lunga fila di fabbricati e, in molti punti, le chiome degli alberi distano pochi metri dalle facciate; questo da un lato, mentre al lato opposto c’è il parco ACEA con distese prative sempre arse ed incolte e alberi di alto fusto.

Allora, caro sindaco di Roma Capitale, li tiriamo o non li tiriamo fuori questi 10 droni in mancanza di pattuglie sufficienti oppure dobbiamo concludere che anche per i droni si tratta purtroppo di altri bei soldi sprecati?

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza