L’instancabile degrado all’Alessandrino

Alla cortese attenzione della Redazione.

Lo stato di degrado del Parco di via del Campo e di viale Alessandrino.

Il Parco è recintato da fine ottobre 2025, luogo di incontro dei bambini della Scuola Marconi e degli Anziani del vicino Centro.

Anche i marciapiedi di viale Alessandrino sono in parte inagibili, dopo la messa a dimora di nuove piante.

E’ stata tagliata l’erba il 13 maggio. Ed il video è stato registrato il 21 maggio.

Grazie.

Il 9 giugno 2026, la situazione è incredibilmente e vergognosamente la stessa.

Messaggio whatsapp inviato al nostro numero 3922092736.

Emblematiche e condivisibili le scritte apposte sulle recinzioni che contengono il grido frustrato dei residenti:

“I bambini e le bambine dell’Alessandrino vogliono un parco giochi non una discarica.”

“Comune e Municipio la pazienza è finita! Completate i lavori, riaprite il parco giochi.”

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