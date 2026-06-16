Parco Tor Tre Teste a rischio incendi
La vegetazione è cresciuta a dismisura superando in diversi punti l'altezza uomo
Da diverso tempo il parco di Tor Tre Teste si trova in una pericolosa condizione e a rischio incendio. In queste giornate di calura, a causa della mancata manutenzione, come si nota nelle foto, la vegetazione è cresciuta a dismisura superando in diversi punti l’altezza uomo, tanto che sarebbe sufficiente un mozzicone di sigaretta gettato incautamente per produrre un potenziale incendio che si potrebbe allargare facilmente.
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