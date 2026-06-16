Parco Tor Tre Teste a rischio incendi

Da diverso tempo il parco di Tor Tre Teste si trova in una pericolosa condizione e a rischio incendio. In queste giornate di calura, a causa della mancata manutenzione, come si nota nelle foto, la vegetazione è cresciuta a dismisura superando in diversi punti l’altezza uomo, tanto che sarebbe sufficiente un mozzicone di sigaretta gettato incautamente per produrre un potenziale incendio che si potrebbe allargare facilmente.

Purtroppo tanti alberelli piantumati recentemente si sono seccati per la scarsezza di acqua e la mancata manutenzione, e il grande polmone verde del nostro territorio ne risente, come ne risentono i numerosi frequentatori del parco.

Si spera che chi di dovere provveda a tenere il nostro “verde” sempre vivo perché l’ossigeno prezioso che ci garantisce la flora e la natura non si indebolisca.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza