Lazio, vittoria sofferta a Plzeň: Isaksen regala il successo nel finale

Il 6 marzo 2025 allo Stadion města Plzně si disputa l’andata degli ottavi di UEFA Europa League tra i padroni di casa del Viktoria Plzeň e la Lazio.

La formazione

Baroni è costretto a sparigliare le carte, un po’ per gli infortuni e un po’ per l’errore nel compilare le liste Uefa. Mette Pedro dietro Dia centravanti e Noslin a sostituire l’acciaccato capitan Zaccagni, con Isaksen confermatissimo sull’altro lato. A centrocampo nessun riposo per l’inossidabile due Rovella Guendouzi. In porta Provedel, Marusic a destra e Tavares a sinistra con al centro della difesa il duo muscolare Gigot e Romagnoli.

Il primo tempo

La prima frazione di Viktoria Plzeň – Lazio è molto equilibrata. Dopo un gol annullato a Sulc ad andare in vantaggio è la Lazio con Romagnoli, bravissimo a sfruttare la sponda di Noslin sugli sviluppi di calcio d’angolo sul filo del fuorigioco.

La reazione del Viktoria c’è, ma la Lazio resiste e addirittura sfiora il raddoppio con Isaksen.

Il secondo gol però non arriva e all’intervallo si va sul risultato di 0-1.

Il secondo tempo

Nel secondo tempo in campo c’è solo la squadra Ceca, la Lazio non riesce mai a superare il centrocampo, rischia molto ed infatti arriva il meritato pareggio con un errore di Tavares, evidentemente stanco dopo i 90 minuti di Milano, che si perde Durosinmi che beffa Provedel.

La Lazio accusa il colpo e quattro minuti dopo è lo stesso Provedel ad evitare il 2-1 con un grande intervento sullo stesso Durosonmi.

Le espulsioni

I “rossi” prima a Rovella e poi a Gigot, costringono i biancocelesti a difendersi con tutte le proprie forze, ma all’ottavo minuto di recupero, riescono per la prima volta a superare il centrocampo con la grande giocata di Isaksen che regala una vittoria di vitale importanza in chiave qualificazione; in quattro in area avversaria nonostante l’inferiorità numerica: mentalità!!!

Il ritorno

Il ritorno che si disputerà il 13 marzo (ore 18:45) allo stadio Olimpico non sarà facile, perché il Vuktoria Plzen è una buona squadra, di quelle che non ti fanno fare il tuo gioco, ci vorrà una Lazio migliore, soprattutto meno stanca. Rimane ancora in piedi la possibilità di un derby in finale di Europa League.

LE PAGELLE di Viktoria Plzeň – Lazio 1-2

Provedel 6

Marusic 6

Gigot 5

Romagnoli 6

Tavares 4

Pedro 6

Rovella 6,5

Guendouzi 6,5

Isaksen 8

Dia 5

Noslin 5.5

Patric 5

Vecino 5

Lazzari 4,5

Tchaouna 5,5

