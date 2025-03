Europa League, possibile derby Roma – Lazio in finale? Percorso e pronostici

Il sorteggio del 21 febbraio scorso ha determinato gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Europa League, competizione alla quale partecipano sia la Roma che la Lazio. L’urna di Nyon ha assegnato le due squadre capitoline a due lati diversi del tabellone, rendendo così concreta la possibilità di un eventuale derby di Roma in finale.

Anche per i bookmaker probabile derby in finale

Si tratta di un’ipotesi certamente affascinante che sembra intrigare anche le agenzie di scommesse; secondo i bookmaker, infatti, la Lazio è tra le principali favorite per il raggiungimento della finale, al pari del Tottenham: è quanto emerge dalle quotazioni già disponibili su Betway, bookmakers di calcio online, uno dei portali di riferimento nel mercato italiano del betting. La vittoria della squadra allenata da Marco Baroni è quotata sei volte la posta, al pari degli Spurs inglesi; leggermente più alta (10) la quota assegnata alla Roma; le altre finaliste più probabili, secondo le agenzie, sono l’Athletic Bilbao, il Manchester United e il Lione. Di conseguenza, una finale tra la Lazio e una di queste squadra appare, secondo i bookmaker, come una delle combinazioni più probabili; naturalmente, quotata anche la finale tutta italiana tra le due squadre capitoline: un ultimo atto tra Roma e Lazio vale 15 volte la posta in palio, tanto quanto il possibile derby inglese tra Tottenham e Manchester United.

Percorsi a confronto: più impervio il tabellone della Roma

La disparità di considerazione da parte delle agenzie di scommesse è, in buona parte, fondata sul diverso percorso che, si spera, attende Roma e Lazio. I giallorossi, che hanno guadagnato l’accesso agli ottavi di finale eliminando il Porto ai play-off, sono inseriti nel ‘ramo’ più competitivo del tabellone, nel quale trovano posto tre delle quattro squadre favorite per l’approdo in finale.

La compagine allenata da Claudio Ranieri, infatti, si troverà ad affrontare già agli ottavi di finale gli spagnoli dell’Athletic Bilbao; i baschi, quarti in classifica dietro l’Atletico e il solito duo formato da Barcellona e Real Madrid, hanno chiuso la League phase al secondo posto con 19 punti e saranno ulteriormente motivati dalla possibilità di disputare in casa la finale di coppa, nella storica ‘cattedrale’ del San Mamés. In caso di qualificazione, ai quarti di finale la Roma potrebbe sfidare i Glasgow Rangers o il Fenerbahce dell’ex Josè Mourinho. In entrambi i casi, un doppio confronto affascinante, reso ancor più intrigante dall’ambiente infuocato che i giallorossi troverebbero in trasferta. Guardando un po’ più in là, difficile ipotizzare quale potrebbe essere l’abbinamento in semifinale, per via anche di un equilibratissimo Real Sociedad – Manchester United agli ottavi, la cui vincente sfiderà con tutta probabilità il Lione.

Leggermente più agevole, almeno sulla carta, il percorso che attende la Lazio. I biancocelesti sono stati accoppiati al Viktoria Plzen agli ottavi di finale; i cechi sono reduci dal successo al play-off contro gli ungheresi del Ferencvaros ma in campionato sono secondi, a oltre dieci punti di distacco dal primo posto occupato dallo Slavia Praga. Se la squadra di Baroni dovesse superare il turno, ai quarti affronterebbe con buona probabilità i greci dell’Olympiakos, che agli ottavi se la vedranno con i norvegesi del Bodo Glimt. I biancorossi del Pireo sono impegnati in un duello punto a punto con l’AEK Atene per il titolo nazionale, oltre ad aver conquistato l’accesso diretto agli ottavi di Europa League grazie al 7° posto ottenuto in League phase. Qualora la Lazio dovesse aggirare anche l’ostacolo greco, in semifinale potrebbe ritrovarsi di fronte al Manchester United, ammesso e non concesso che i Red Devils superino la Real Sociedad agli ottavi e, verosimilmente, il Lione ai quarti.

In sintesi, sulla strada di Roma e Lazio ci saranno quasi tutte le migliori compagini della prima fase del torneo: un motivo in più per non sottovalutare l’impegno europeo e provare a regalarsi uno storico derby della Capitale in finale.

