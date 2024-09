Europa League, allerta sicurezza per Roma-Athletic Bilbao. Attesi 4mila tifosi spagnoli

Roma si prepara a un evento di grande richiamo, con quattromila tifosi baschi pronti a invadere la città per assistere al match di Europa League tra AS Roma e Athletic Bilbao, in programma questa sera 26 settembre allo stadio Olimpico alle ore 21.

Con l’arrivo di una folla così numerosa, la Capitale è stata dichiarata “sorvegliata speciale”, attivando misure di sicurezza straordinarie.

La Prefettura di Roma ha adottato un piano di sicurezza rafforzato, con particolare attenzione a diverse zone della città che già a partire da questa sera saranno monitorate per garantire la sicurezza dei tifosi baschi.

L’ufficio di Gabinetto della Questura di Roma coordinerà l’ordine pubblico, disponendo un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine, tra cui uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, che saranno presenti nelle aree circostanti lo stadio Olimpico e nel Centro Storico.

La sicurezza è diventata una priorità, soprattutto dopo l’incidente di domenica scorsa, quando durante la partita Roma-Udinese alcuni supporter giallorossi hanno dato vita a una contestazione contro l’esonero dell’ex allenatore Daniele De Rossi, ritardando di mezz’ora l’ingresso degli spettatori sugli spalti.

Gli occhi saranno puntati sulla Capitale per garantire che questa attesissima sfida calcistica si svolga senza intoppi.

Con una cornice di tifosi appassionati, l’atmosfera è destinata a essere elettrica, mentre i preparativi per una serata di sport e emozioni intensificano l’aspettativa.

Roma è pronta ad accogliere i baschi con il consueto calore, ma con un occhio attento alla sicurezza.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙