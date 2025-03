Operazione anti-degrado nel sottopasso di Trastevere e Lungotevere Gassman: rimossi rifiuti e masserizie

Questa mattina, pattuglie dell’XI Gruppo Marconi e del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale, in collaborazione con AMA e la Sala Operativa Sociale, sono tornate nel sottopasso della stazione di Trastevere per un nuovo intervento di ripristino del decoro urbano e attivazione delle procedure di assistenza per persone in condizioni di marginalità sociale.

Al momento dell’operazione, nel sottopasso erano presenti sette senza fissa dimora – cinque donne e due uomini, sei di nazionalità italiana e uno straniero – nessuno dei quali ha accettato l’assistenza offerta dagli operatori sociali.

Interventi anche in via Pacinotti e Lungotevere Gassman

L’attività è stata seguita da altre due operazioni anti-degrado in via Pacinotti e in Lungotevere Gassman, dove gli operatori AMA hanno rimosso masserizie e rifiuti accumulati, avviando la sanificazione delle aree per restituirle alla cittadinanza.

