Inaugurato il nuovo Lidl in via Boccea

Il 27 febbraio 2025 è stato inaugurato il supermercato Lidl in via Boccea 506 nel quartiere di Casalotti.

Al taglio del nastro erano presenti il presidente del XIII Municipio Sabrina Giuseppetti e il consigliere comunale e presidente della Commissione Lavori Pubblici Antonio Stampete.

L’area vendita è di oltre 1.000 mq ed è aperta dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 22:00. L’ampio parcheggio può ospitare oltre 120 auto ed è dotato di una colonnina di ricarica per veicoli elettrici.

Per facilitare l’accesso al punto vendita, sono state realizzate una strada complanare, un marciapiede e la strada di accesso al parcheggio. Nella zona sono stati piantati 270 alberi.

