Tangenziale, chiusure del viadotto dal 23 luglio

A partire dalle ore 22 di martedì 23 luglio sarà chiuso al traffico, h24 sette giorni su sette, il viadotto inferiore della Circonvallazione Tiburtina (in direzione Salaria (da viale Castrense a Largo Passamonti).

Dal 9 agosto sarà chiuso, invece, il viadotto superiore in direzione San Giovanni (da Largo Passamonti e viale Castrense), h24 e sette giorni su sette. La soprelevata sarà completamente chiusa in entrambe le direzioni dalle ore 23 del 09/08/2024 alle ore 06 19/08/2024.

Le chiusure rientrano nell’intervento giubilare di riqualificazione della soprelevata. In particolare, il cambio di date è stato necessario per la completa sostituzione delle caditoie che erano state coperte da lavori precedenti:

le condizioni in cui sono state trovate le rendono infatti totalmente inutilizzabili. Per garantire la completa riapertura della strada entro il 2 settembre sono state quindi anticipate le lavorazioni sul viadotto inferiore.

“È stata un sorpresa – commenta l’Assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini – Le caditoie erano scomparse sotto strati di asfalto e, quando durante i lavori Anas le ha ‘scoperte’, abbiamo visto che erano ostruite e rovinate. Oltretutto, sono fuori produzione. Abbiamo trovato in tempi record una ditta che produce un modello adatto, tra l’altro verranno posizionate in verticale, fuori dal piano carrabile per evitare il famigerato effetto ‘dum-dum’.

Vengono installate artigianalmente, un lavoro certosino che contribuisce alla sicurezza della strada insieme alle altre lavorazioni, fondamentali.

Per non disattendere in nessun modo la riapertura a settembre con la Polizia Locale abbiamo scelto questa opzione, approfittando dell’alleggerimento del traffico estivo. Questo evento è l’ulteriore conferma che il lavoro non si poteva più rimandare, per la sicurezza dell’infrastruttura e quindi dei tanti fruitori che ogni giorno la percorrono”.

Date e interventi:

1) VIADOTTO INFERIORE (direzione Salaria): anticipata chiusura al 23/07 (quindi non più dal 01/08). Pertanto, sarà chiuso completamente al traffico h24/7, dalle ore 23:00 del 23/07 alle ore 06:00 del 19/08.

2) VIADOTTO SUPERIORE (direzione San Giovanni): sovrapposizione della chiusura con il viadotto inferiore per 10 giorni a cavallo di Ferragosto. Quindi sarà chiuso completamente al traffico h24/7, dalle ore 23:00 del 09/08 alle ore 06 del 02/09.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙