Celebrazioni pasoliniane nel Quarto Municipio

Proseguono le Conferenze per il centenario della nascita di Pasolini, tenute dalla Prof.ssa Loredana Mambella, con il Patrocinio della Parrocchia di San Romano martire, presso l’omonima Biblioteca in Via delle Cave di Pietralata, 63 nel IV Municipio.

CALENDARIO DICEMBRE 2022

Giovedì 1 ore 17.00

In viaggio con Pasolini.”La lunga strada di sabbia” Presentazione

Giovedì 8 Sospensione incontri in occasione della festività della Immacolata Concezione.

Giovedì 15 ore 17.00

Pasolini “La lunga strada di sabbia “(Confine -San Remo-Riviera di Ponente-Genova-Portofino).

Giovedì 22 ore 17.00

Pasolini “La lunga strada di sabbia “ (Santa Margherita-Rapallo-Riviera di Ponente-La Spezia-Lerici)

Non è obbligatorio munirsi di mascherina, che potrà comunque essere utilizzata da chi lo ritiene opportuno.

Le Conferenze riprenderanno a Gennaio 2023.