Concorsi Roma, Gualtieri apre ai manager privati: ecco le nuove regole per i dirigenti

Non basterà più conoscere a memoria regolamenti e codici. Né sarà sufficiente aver trascorso una vita dietro una scrivania della Pubblica amministrazione.

Con l’ultima delibera approvata a fine anno, Roma Capitale cambia volto ai concorsi per la dirigenza, inaugurando una nuova stagione fatta di competenze manageriali, apertura al mondo esterno e selezioni più rapide.

Una svolta che porta la firma dell’amministrazione Gualtieri, decisa ad allineare l’ordinamento capitolino alle riforme nazionali e a scardinare un modello considerato ormai inadatto alle sfide di una grande capitale europea.

Basta concorsi “chiusi”: si apre anche al privato

La novità più significativa riguarda chi potrà partecipare. Cade, di fatto, il paradigma della “sola PA”: i futuri dirigenti del Campidoglio non dovranno necessariamente provenire dai ranghi dell’amministrazione pubblica.

Per la prima volta, manager e professionisti del settore privato potranno concorrere per i ruoli apicali, a patto di dimostrare almeno cinque anni di esperienza dirigenziale.

Un cambio di passo netto, che mira a portare in Comune competenze fresche, visioni nuove e know-how maturato fuori dal perimetro tradizionale degli uffici pubblici.

La riforma, però, non dimentica chi già lavora in Campidoglio: restano confermate le quote di riserva fino al 50% per il personale interno con almeno 36 mesi di servizio, per garantire continuità amministrativa e valorizzare l’esperienza maturata sul campo.

Dai quiz ai comportamenti: arrivano i test “manageriali”

Dal 2026, anche le prove d’esame cambieranno radicalmente. Accanto alle tradizionali verifiche scritte e orali, entrano in gioco strumenti di valutazione ispirati ai processi di selezione delle grandi aziende.

Non si valuterà più soltanto la preparazione teorica, ma le competenze qualificate: capacità di leadership, gestione dei team, problem solving, relazioni interne ed esterne, motivazione e attitudine decisionale.

In altre parole, come si governa una macchina complessa, non solo quanto si conoscono le norme.

Una rivoluzione culturale che punta a selezionare dirigenti in grado di affrontare situazioni critiche, gestire risorse ingenti e prendere decisioni rapide in contesti complessi.

Avvocatura capitolina: regole su misura

Un capitolo a parte riguarda l’Avvocatura di Roma Capitale. Qui il Campidoglio ha scelto una strada diversa, riconoscendo la specificità della professione forense.

Per il ruolo di Avvocato Dirigente saranno previste tre prove scritte distinte – Diritto Civile, Penale e Amministrativo – con un peso decisivo attribuito all’esperienza concreta maturata sul campo.

Un’impostazione più tecnica e rigorosa, pensata per rafforzare la difesa legale dell’ente in una fase delicata e complessa.

Una riforma che guarda al futuro di Roma

Il nuovo modello di selezione si inserisce nel disegno più ampio della richiesta di nuovi poteri per Roma Capitale.

L’obiettivo del sindaco Gualtieri è costruire una struttura amministrativa più snella, più competente e più competitiva, capace di gestire i fondi del PNRR, i grandi cantieri e le trasformazioni urbane dei prossimi anni.

