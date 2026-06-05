“Connessi ai sentimenti”, il progetto della Samsung nella scuole, si è concluso all’IC Alberto Manzi del Pigneto

Si è concluso il 4 giugno 2026, a Roma, il ciclo di incontri di “Connessi ai sentimenti”, un progetto promosso da Samsung Electronics Italia per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi dell’educazione emotiva e della consapevolezza digitale.

L’incontro, il terzo dopo quelli tenuti in due scuole di Milano, si è svolto presso l’IC Alberto Manzi, al Pigneto, coinvolgendo gli alunni di tre classi della seconda media.

Realizzato in collaborazione con Focus Junior, punto di riferimento nel mondo educational kids, il progetto è rivolto a studenti e docenti con l’obiettivo di favorire una maggiore attenzione ai temi delle emozioni, delle relazioni e dell’utilizzo consapevole della tecnologia.

Al centro dell’iniziativa c’è un kit digitale dedicato all’educazione ai sentimenti, fruibile da smartphone e computer, che comprende un mini-libro digitale, attività didattiche e un decalogo per promuovere un uso più consapevole del digitale, pensati per supportare giovani, insegnanti e famiglie.

Attraverso racconti e situazioni vicine all’esperienza quotidiana di ragazze e ragazzi, il progetto porta in classe temi come l’ansia, l’amicizia, il giudizio nell’era digitale, il rapporto con lo scrolling, le dinamiche relazionali online e l’impatto emotivo delle interazioni mediate dagli schermi.

«Con “Connessi ai Sentimenti” vogliamo offrire a ragazze e ragazzi– ha dichiarato Anastasia Buda, Head of ESG, CSR & Internal Communication di Samsung Electronics Italia – un’occasione concreta per fermarsi, ascoltarsi e imparare a dare valore alle proprie emozioni. In un contesto sempre più digitale e veloce, crediamo sia fondamentale partire dalla persona: dalla consapevolezza di sé, dall’autostima e dalla capacità di relazionarsi con gli altri in modo sano e rispettoso. La tecnologia può avere un impatto realmente positivo solo se costruita e vissuta mettendo al centro l’essere umano. Per questo Samsung porta avanti da anni progetti dedicati alle nuove generazioni insieme a esperti e professionisti qualificati, con l’obiettivo di accompagnare i più giovani non solo nello sviluppo delle competenze digitali, ma anche nel loro percorso di crescita personale ed emotiva.»

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