Convegno su “Il futuro delle attività produttive nel IV municipio”

Lunedì 21 settembre 2026, alle ore 18.00, nella parrocchia di San Romano Martire (con ingresso da via delle Cave di Pietralata 81A), a partire dalle ore 18.00, interessantissimo convegno sul tema “Il futuro delle attività produttive nel IV municipio”, organizzato dall’Associazione Europea dei Professionisti e delle Imprese (AEPI).

Economia, Territorio e Prospettive per lo Sviluppo – Un confronto tra Istituzioni, Imprenditori e Professionisti per costruire una strategia di crescita, innovazione e attrattività del territorio.

Questo il programma e gli interventi:

Saluti di apertura e introduzione di Gerardo Valentini, Vice Presidente AEPI Lazio

Moderatore, Giuseppe Pollicelli, giornalista.

Testimonianza diretta di Gianfranco Sciscione, Fondatore e Presidente del Gruppo Sciscione, pioniere dell’emittenza televisiva privata italiana

Saluti Istituzionali di:

Laura Cartaginese, Consigliera Regionale del Lazio, componente XI Commissione Sviluppo Economico e Attività Produttive, Start-up, Commercio, Artigianato, Industria, Ricerca e Sviluppo della Regione Lazio

Massimiliano Umberti, Presidente del Municipio Roma IV, con delega, tra le altre, alle Attività Produttive e Commercio

Altri interventi:

Cristina De Luca, Vice Presidente nazionale AEPI, Terzo Settore

Alessia Pieretti, Vice Presidente AEPI Roma Città Metropolitana

Stefano Rao, Coordinatore AEPI del IV Municipio di Roma

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