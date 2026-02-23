Cornelia, scontro totale sulla sicurezza: tra richieste di “Zona Rossa” e riqualificazione

L’omicidio di domenica 22 febbraio a Piazza San Giovanni Battista della Salle ha fatto esplodere una tensione che da tempo serpeggiava tra Circonvallazione Cornelia e via Boccea.

Nel quadrante nord-ovest della Capitale la paura si è trasformata in scontro politico aperto, con il Municipio XIII diventato il nuovo fronte caldo del dibattito sulla sicurezza.

Da una parte la presidente del Municipio XIII, Sabrina Giuseppetti, che richiama alla responsabilità istituzionale.

Dall’altra l’esponente della Lega Daniele Giannini, che parla di “quartiere sotto assedio” e invoca misure straordinarie. Due linee inconciliabili, due visioni opposte su come riportare ordine e fiducia in un’area che oggi vive tra rabbia e smarrimento.

La linea istituzionale: “Più Stato, non ronde”

Giuseppetti respinge l’idea di risposte emotive o fai-da-te. “Abbiamo bisogno di Forze dell’ordine, non dello sceriffo della domenica”, è la sintesi della sua posizione.

La presidente chiede un rafforzamento strutturale della presenza dello Stato: più agenti sul territorio, un intervento diretto del Ministero dell’Interno per sbloccare nuovi organici, un coordinamento serrato con la Prefettura.

Accanto alla sicurezza in senso stretto, la strategia punta sul decoro urbano come presidio sociale.

Tra le richieste: potenziamento dell’illuminazione pubblica e installazione di nuove telecamere tra via Renazzi e circonvallazione Aurelia, oltre a un piano di “rivitalizzazione del territorio” che verrà formalizzato con una mozione in Consiglio municipale il 26 febbraio.

L’idea è chiara: più servizi, più luce, più controllo pubblico per sottrarre spazio al degrado e prevenire nuove escalation.

La controffensiva della Lega: “Zona Rossa subito”

Di segno opposto l’intervento di Giannini. Per l’esponente leghista non si tratta di “percezione dell’insicurezza”, ma di un problema concreto e radicato.

“Doveva scapparci il morto per capire che questa zona è sotto assedio?”, attacca, rivendicando le denunce e le raccolte firme promosse dal centrodestra negli ultimi mesi.

La ricetta è emergenziale: istituzione di una “Zona Rossa” nell’area dell’Aurelio, controlli straordinari e continui, espulsioni effettive per chi non ha titolo a restare.

Una presenza “muscolare” dello Stato, capace – secondo la Lega – di ristabilire immediatamente l’ordine e scoraggiare ogni forma di illegalità.

Un quartiere al centro della contesa

Nel mezzo, i residenti. Tra chi chiede pattuglie fisse e chi teme che l’etichetta di “zona rossa” possa marchiare definitivamente il quartiere, alimentando stigma e svalutazione.

La piazza dove è avvenuto l’omicidio è diventata simbolo di una frattura più ampia: sicurezza contro inclusione, emergenza contro pianificazione, repressione contro riqualificazione.

Il quadrante nord-ovest di Roma si ritrova così al centro di un braccio di ferro politico che va oltre i confini municipali.

La domanda, ora, è quale linea prevarrà. Se quella della ricucitura istituzionale e degli interventi strutturali o quella della stretta immediata e straordinaria.

Di certo, dopo domenica, nulla appare più come prima. E la sicurezza torna ad essere – ancora una volta – il terreno su cui si misurano visioni opposte di città.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.