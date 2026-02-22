Sangue a Cornelia, omicidio sotto i portici: accoltellato a morte davanti ai passanti

Un delitto brutale, consumato in pieno giorno sotto gli occhi attoniti dei residenti. Erano le 13:45 di oggi quando piazza San Giovanni Battista della Salle, all’incrocio con la via Aurelia, si è trasformata in una scena del crimine.

Un uomo, non ancora identificato, è stato ucciso a colpi di coltello da un gruppo di rivali proprio davanti all’ingresso del supermercato Pewex, nel cuore pulsante del quartiere Cornelia.

L’agguato tra la folla

La dinamica, ricostruita dai Carabinieri, parla di un’aggressione fulminea. La vittima è stata circondata da una banda sotto i portici; dopo un breve e violento alterco, sono spuntate le lame. I fendenti, precisi e letali, hanno raggiunto l’uomo al costato e all’addome.

Le urla di dolore hanno squarciato il via vai dell’ora di punta, spingendo i passanti a dare l’allarme, ma per lo straniero – privo di documenti – ogni tentativo di soccorso da parte del 118 è risultato vano: è spirato pochi minuti dopo l’arrivo dei medici.

La caccia all’uomo: due fermi

L’intervento dei militari del Nucleo Radiomobile e della Compagnia San Pietro è stato immediato. Grazie alle testimonianze raccolte sul posto, gli investigatori hanno bloccato due cittadini extracomunitari, la cui posizione è attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

Ma il cerchio non si chiude qui: si sospetta che almeno altri due complici siano riusciti a dileguarsi tra le vie adiacenti subito dopo il fendente mortale.

Il nodo sicurezza: Cornelia “ostaggio degli spacciatori”

L’omicidio ha immediatamente infuocato il dibattito politico sulla sicurezza nella Capitale. Enzo Foschi, segretario del PD Roma, ha espresso solidarietà alla presidente del Municipio XIII, Sabrina Giuseppetti, che già in passato aveva segnalato la criticità dell’area al Prefetto.

“Non serve sciacallaggio, servono più agenti,” ha dichiarato Foschi. “Occorre liberare quel luogo dalla banda di spacciatori che lo tiene in ostaggio. Serve una risposta chiara e risolutiva.”

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.