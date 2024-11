Cortei ed eventi: modifiche alla viabilità fino a domenica 17 novembre

Il 15 e il 16 novembre diverse manifestazioni a Roma. Venerdì mattina gli studenti sfilano da piazzale Ostiense a Trastevere. Sabato, invece, tre cortei nel pomeriggio che comporteranno deviazioni e limitazioni di alcune linee bus. Domenica 17 in programma la gara podistica “Corriamo al Tiburtino”. Tutte le informazioni sulla viabilità e i trasporti.

Fino a domenica 17 novembre è in programma “Eur Rome Chocolate”. Prevista la chiusura al traffico di viale Europa nel tratto compreso tra viale Tupini e viale Pasteur in entrambi i sensi di marcia. Deviazioni per i bus delle linee 31, 780 e 788. Salteranno complessivamente quattro fermate: due su viale Europa, due su viale Tupini.

SABATO 16 NOVEMBRE

Sabato, dalle ore 15, manifestazione con corteo da piazza Vittorio Emanuele II a via Prenestina altezza Acqua Bullicante. All’iniziativa, promossa da Legambiente, è prevista la partecipazione di circa 3mila persone. Sfileranno lungo via Conte Verde, via Santa Croce in Gerusalemme, via Statilia, piazza di Porta Maggiore, piazzale Labicano, via Casilina, piazza del Pigneto, via L’Aquila e via Prenestina. Fino alle 19 circa, possibili deviazioni o limitazioni per le linee 3nav, 3_19, 5bus, 14bus, 81, 105, 360, 412, 590 e 649.

Sempre sabato pomeriggio, a partire dalle 15, manifestazione con corteo da piazza delle Camelie a largo Agosta promossa a sostegno del popolo palestinese. Circa 500 persone percorreranno via delle Camelie, piazza San Felice da Cantalice, via dei Castani, piazza dei Mirti, via dei Castani, piazza dei Gerani, via dei Castani, via Filippo Parlatore, via Federico Delpino, via Tor de’ Schiavi, via Anagni e viale Agosta. Fino alle 19 circa, deviazioni o limitazioni per le linee 5bus, 106, 313, 412, 450, 542, 544, 556, 558 e C5.

Dalle 14 alle 20 sempre di sabato, infine, a Torre Spaccata corteo da via Filippo Serafini a via Massenzio Masia. La manifestazione, a cui è annunciata la partecipazione di 500 persone, passerà per viale Bruno Pelizzi, via Filomusi Guelfi, via Giuseppe Saredo e piazza dei Cavalieri del Lavoro, via Giuseppe Chiovenda, via Carlo Calisse, via Contardo Ferrini, via Francesco Buonamici, di nuovo via Filippo Serafini e viale Pelizzi e via Roberto Vignali. Possibili temporanee deviazioni di percorso per la linea di bus 559.

“Festa della Castagna” nel borgo di Isola Farnese. Dalle 15 e sino a mezzanotte è prevista la chiusura di piazza della Colonnetta. La linea di bus 032 salterà dunque la fermata presente sulla piazza.

DOMENICA 17 NOVEMBRE

Domenica, tra le 7 e le 13.30, l’edizione numero XXII di “Corriamo al Tiburtino”. L’evento sportivo interesserà il Tiburtino III e Colli Aniene. Tra le strade coinvolte: via di Grotta di Gregna, via Igino Giordani, viale Fernando Santi, un tratto di Togliatti e viale Franceschini, via Bardanzellu, via Mozart.

Tra le 7 e le 13.30 circa saranno deviate le linee di bus 309 e 450. Inoltre, la 309, tra le 9 e mezzogiorno, sposterà la fermata di capolinea da Santa Maria del Soccorso a via Bergamini. Dalle 10, momentanee deviazioni anche per le linee 075, 451 e 508.

Sempre domenica manifestazione socio-culturale in via delle Baleniere. La strada sarà chiusa tra i civici 2 e 137, deviati per tutto il giorno i bus delle linee 04, C4 e C13.

