“I nostri timori, espressi all’indomani della nomina della giunta del Municipio III, si stanno purtroppo lentamente manifestando. Non può passare inosservato che nella seduta del 10 marzo 2022 del Consiglio Municipale non si sono presentati tre rappresentanti apicali a livello locale del Partito Democratico, come la capogruppo Federica Rampini, il presidente dell’aula Filippo Laguzzi e quello della commissione Personale Nicoletta Funghi, mentre il consigliere Comito non ha espresso parere sugli atti della maggioranza, dopo che in passato aveva anche più volte votato contro.

Cosa sta succedendo nella maggioranza del Municipio Roma III?” È quanto si chiedono il capigruppo municipale della lista Sinistra Civica Ecologista Simone Filomena e quello comunale Alessandro Luparelli.

“Secondo noi occorre un cambio di passo e di metodo nel governo del territorio. Sinistra Civica Ecologista, al momento non in maggioranza, è pronta ad assumersi la responsabilità di contribuire al governo del territorio. Auspichiamo per questo un maggiore confronto e una condivisione delle scelte con le forze politiche.

Chiediamo per questo al presidente Marchionne – concludono Filomena e Luparelli – di azzerare la Giunta e tutti gli incarichi per aprire subito dopo un tavolo con eletti e forze politiche, in modo da tracciare la strada da seguire per i prossimi anni”.