Dai vigili agli asili nido: il piano assunzioni di Roma Capitale

Sono 4.500 i candidati idonei su 31.000 partiti in concorso, quelli che hanno superato la prova orale e attendono ora di conoscere il proprio posizionamento definitivo.

A rassicurare gli aspiranti è stato il vicecapo di gabinetto Giulio Bugarini, che in Commissione ha confermato come la macchina amministrativa sia pronta al rush finale per completare le assunzioni.

Calendario delle assunzioni

Le operazioni seguiranno una logica di graduale efficienza, partendo dai profili con meno posti disponibili per poi arrivare ai concorsi più numerosi:

Febbraio (3-15) : pubblicazione delle graduatorie definitive su InPA e sul portale di Roma Capitale .

Marzo : primi ingressi per le procedure concorsuali più piccole.

Aprile/Maggio: completamento delle assunzioni per tutti gli 808 vincitori di profili amministrativi e tecnici.

Nuovi concorsi e Polizia Locale

Il piano assunzionale non si ferma qui. Per la Scuola dell’Infanzia, la graduatoria attuale è già esaurita a causa delle assunzioni massive. Bugarini ha annunciato un nuovo concorso in uscita a febbraio per insegnanti di materna.

Per gli asili nido, invece, la graduatoria delle educatrici resta attiva e capiente, pronta a soddisfare le future esigenze.

Sul fronte della Polizia Locale, i 1.300 idonei del concorso “vigili” non dovranno aspettare: nonostante la scadenza naturale dei termini sia febbraio 2027, il Campidoglio chiederà al Governo una proroga con l’obiettivo chiaro di assumerli tutti.

La sfida del “caro-personale”

Il rinnovamento generazionale e l’abbassamento dell’età media dei dipendenti comunali comportano però un aumento dei costi. Il rinnovo dei contratti per le funzioni locali farà crescere la spesa del 6% nel 2026, destinata a raddoppiare con il prossimo triennio contrattuale.

«Contratti giusti che recuperano il salario reale — ha ammesso Bugarini — ma che impongono vincoli stringenti all’amministrazione». Un equilibrio delicato tra qualità del servizio pubblico, rinnovamento e sostenibilità economica.

