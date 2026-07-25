È nato FLO’ – FuoriLuogO, il festival sospeso sul tetto di  Roma

Si accende con i colori vivaci della street art e della cultura contemporanea la prima edizione di “Flo’ – FuoriLuogO”, il festival nato dove nessuno se lo sarebbe mai aspettato, dall’1 al 30 agosto 2026 al Casilino Sky Park in via della Bella Villa 106 (quartiere Alessandrino).

Uno slogan efficace, che rende perfettamente l’idea dato che il luogo è proprio il tetto di un parcheggio multipiano nel cuore di Roma Est, che si prepara ad ospitare un gruppo di amatissimi artisti e vari appuntamenti, tra game, food e district.

Ideato e realizzato da Fusolab, appunto negli spazi del Casilino Sky Park, FLO’ non è un semplice appuntamento estivo, ma una scommessa culturale e sociale: riqualificare uno spazio urbano dimenticato alla collettività e trasformare un materiale freddo come il cemento in una opportunità di creatività e incontro.

Posizionato su una terrazza panoramica, che affaccia sulla città fino a intravedere la Cupola di San Pietro, circondata da antenne, graffiti e luci intermittenti, FLO’, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Roma Creativa 365. Cultura tutto l’anno” in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, si configura come una vera e propria festa sospesa a ben 17 metri di altezza..

“Sospesa” non solo per la sua collocazione ad alta quota, ma per la capacità di interrompere il ritmo incalzante delle giornate, con annesse temperature roventi, e lasciare a casa i pensieri per entrare in un mondo a parte fatto di risate, musica ed emozioni da gustare e condividere.

Ben sei aree tematiche per tutti i gusti, le età e le esigenze: dalla Live Arena per i concerti e il teatro sotto le stelle, all’Art District dove live painting e street art ridisegnano i volumi della struttura, passando per la comicità della stand-up comedy, i giochi, lo sport al tramonto e le attività dedicate ai più piccoli.

IL PROGRAMMA

Live Arena: concerti, teatro e spettacoli sotto le stelle.

Area Games: giochi, tornei ed esperienze interattive.

Lounge & Party: DJ set, aperitivi e danza urbana.

Area Bimbi: laboratori, giocoleria e attività per i più piccoli.

Area Sport: yoga, pilates, GAG, animal motion e fitness al tramonto.

Art District: live painting, installazioni e street art.

A completare l’offerta culinaria, ogni sera la Terrazza del Gusto ospiterà 7 cucine di street food pop-gourmet.

Primo Blocco: 1 – 9 Agosto

01 AGO | Area 765 (Live)

02 AGO | Claudio Morici (Teatro)

04 AGO | Proiezione film “40 secondi” (Cinema)

05 AGO | Tiziano La Bella (Stand-up comedy)

06 AGO | Ivan Talarico (Teatro canzone)

07 AGO | Price + Kapoccia (UpYard DJ set)

08 AGO | Asilo Republic (Tributo a Vasco Rossi – Live)

09 AGO | Andrea Rivera (Teatro canzone)

Secondo Blocco: 21 – 30 Agosto

21 AGO | Kato + Mahzee (UpYard DJ set)

22 AGO | Impulse (Tributo ai Pink Floyd – Live)

23 AGO | Antartici Nucleari (Tributo ai Pinguini Tattici Nucleari – Sport DJ set)

25 AGO | Proiezione film “Amici Comuni” (Cinema)

26 AGO | Ceceliaca + Patty Colucci (Stand-up comedy)

27 AGO | Only Punk: Snhyde · Technical Issue · Fantocci · Naked Zippo · Vuoto di Memoria (Live)

28 AGO | Pacman XII + Alan Beez, Il Turco, DJ Brush (UpYard DJ set)

29 AGO | Daniele Fabbri (Stand-up comedy)

30 AGO | Only Punk Summer Fest: Wel · Xdiemondx · Tonno · High Disaster · Donkeys (Live)

Info utili e Come Arrivare

Location: Casilino Sky Park – Viale della Bella Villa 106, Roma

Mezzi Pubblici: Metro C (Alessandrino) | Bus 313 | Pista Ciclabile Togliatti

Parcheggio: 600 posti auto gratuiti (Piano 1°, 2° e 3°)

Hashtag ufficiale: #cevojocrede

Sito Web: www.casilinoskypark.it

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