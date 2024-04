Elezioni europee 2024, diventa Presidente o Scrutatore di seggio

Roma Capitale lancia la campagna per candidarsi come Presidenti e Scrutatori di seggio per le Elezioni europee dell’8 e 9 Giugno 2024.

Le domande possono essere inviate entro il entro il 4 giugno per proporsi come Presidente ed entro il 6 Maggio come Scrutatore.

Scopri qui i requisiti richiesti, gli onorari riconosciuti e le modalità per inviare la candidatura.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati