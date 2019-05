Europee a Roma: Pd primo partito, segue con un sorprendente exploit la Lega. M5S in forte calo

Questo in sintesi il risultato delle elezioni europee nella Capitale: il PD è il primo partito a Roma con il 30,6%, mentre esce fortemente ridimensionato del Movimento Cinque Stelle che cala al 17,6% il cui enorme consenso sembra in grande parte transitato alla Lega che ottiene il 25,8%. Quest’ultima in tutti i Municipi accresce i consensi raccolti alle Politiche.

Il Movimento 5 stelle nei Municipi romani tiene la media nazionale già molto deludente, e in alcuni casi la supera.

Affluenza per le Europee 2019 a Roma è stata del 48,91% con 1.125.905 (su 2.301.781). Quindi l’andamento rimane negativo perché alle Europee del 2009 fu del 56.6% e alle Europee del 2014 fu del 52%.

Al seguente link tutte le preferenze alle Europee 2019 a Roma raccolte dai vari candidati https://abitarearoma.it/le-preferenze-a-roma-nelle-elezioni-europee-2019/

Il voto nelle zone di Roma

A Tor Bella Monaca la Lega ha totalizzato, secondo i primi dati parziali scrutinati nella notte, percentuali che sfiorano il 40% mentre Fratelli d’Italia e Forza Italia rincorrono a distanza: rispettivamente l’8% e il 5%. Il M5S si è fermato al 25% mentre il Pd si attesta sul 17.

Nel secondo Municipio, quartiere Trieste e Africano, il Pd ottiene un 40% e la Lega il 20%. I Cinquestelle sono al 9,4%, seguiti da FdI (8,1%) e Fi (8,9%).

A Monteverde: Pd al 36%, seguito da Lega al 22% e M5S al 14%.

A Ostia, testa a testa tra Pd e M5s entrambi intorno al 23% superati dalla Lega con il 29%.

A Montesacro e Talenti, nel terzo Municipio, il Pd ottiene il 32%, la Lega il 24% e il M5S il 17%, Fratelli d’Italia il 9%.

Nel Municipio VII il M5S strappa un 18% mentre il Pd viaggia è al 31% e la Lega al 24%.

A Garbatella il Pd è al 38%, la Lega al 19% e il M5S al 15%.

Nel IV municipio il Pd è al 28%, la Lega segue al 26 e il M5S si ferma al 20%, e FdI ottiene il 9%.

Nel V invece la Lega con il 29% supera il Pd (25%).

Al IX, Eur – Laurentino, il Pd ottiene il 31%, la Lega conquista il 23%, il M5S è indietro al 17% mentre Fratelli d’Italia è sopra il 10%.

Nel XIV Municipio, a Ottavia dove vive la sindaca Raggi, vince il Pd (28%), seguito da Lega (26%) con FdI e Fi che ottengono un 15%.