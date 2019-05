Le preferenze a Roma nelle elezioni Europee 2019

Riportiamo di seguito, lista per lista, tutte le preferenze raccolte a Roma dai candidati alle elezioni Europee 2019.

A fondo articolo i nomi dei nuovi parlamentari europei eletti nella Circoscrizione Centro.

Voti di Preferenza PARTITO DEMOCRATICO

A Roma nel Pd ha raccolto più preferenze Pietro Bartolo (53.603), seguito da Simona Bonafè, David Maria Sassoli e Massimiliano Smeriglio.

Totale preferenze pervenute

Numero Candidato Preferenze 1 BONAFE’ SIMONA 42.819 2 SASSOLI DAVID MARIA 35.454 3 GUALTIERI ROBERTO 26.870 4 LAURETI CAMILLA 14.819 5 BARTOLO PIETRO 53.603 6 COVASSI BEATRICE 11.963 7 DANTI NICOLA 5.125 8 VERRILLO BIANCA 3.584 9 BOLAFFI ANGELO 3.477 10 NARDINI ALESSANDRA 6.636 11 SALL MAMADOU 3.853 12 NOVELLI LINA 1.859 13 SMERIGLIO MASSIMILIANO 30.221 14 CENTIONI ALESSIA 8.399 15 TROILI OLIMPIA detta OLIMPIA 6.095

Voti di Preferenza LEGA SALVINI PREMIER

Per la Lega la stragende maggioranza delle preferenze è andata direttamente a Matteo Salvini (117.261), praticamente 10 volte tanto rispetto alla Baldassarre o Luisa Regimenti o Antonio Rinaldi (tutti sopra le 11.000).

Totale preferenze pervenute

Numero Candidato Preferenze 1 SALVINI MATTEO 117.261 2 BALDASSARRE SIMONA RENATA 11.848 3 ADINOLFI MATTEO 2.708 4 ALBERTI JACOPO 438 5 BOLLETTINI LEO 264 6 BONFRISCO ANNA detta CINZIA 7.143 7 CECCARDI SUSANNA 4.804 8 LUCENTINI MAURO 246 9 PASTORELLI STEFANO 272 10 PAVONCELLO ANGELO 3.704 11 PEPPUCCI FRANCESCA 2.803 12 REGIMENTI LUISA 11.153 13 RINALDI ANTONIO MARIA 11.786 14 ROSSI MARIA VERONICA 2.851 15 VIZZOTTO ELENA 548

Voti di Preferenza MOVIMENTO 5 STELLE

Il Movimento 5 Stelle solitamente non raccoglie molte preferenze personali e questo non è mutato durante questa tornata elettorale: il più votato è stata Daniela Rondinelli con 14.256 voti, seguita da Fabio Massimo Castaldo con 12.823, molto distanti gli altri.

Totale preferenze pervenute

Numero Candidato Preferenze 1 RONDINELLI DANIELA 14.256 2 CASTALDO FABIO MASSIMO 12.823 3 NOGARIN FILIPPO 5.900 4 TAMBURRANO DARIO 5.738 5 AGEA LAURA 3.631 6 NOFERI SILVIA 468 7 ZUCCARO ELISABETTA 1.074 8 ALTERIO TIZIANA 2.312 9 GIUGGIOLINI LISA 373 10 CIARROCCA LUCA 868 11 VISCONTI STELLA 2.250 12 MACONE GIANLUCA 787 13 MAESTRINI CONCETTA 1.659 14 MAGI NICOLA 581 15 GIORGETTI COSIMO 781

Voti di Preferenza FRATELLI D’ITALIA

Nel partito di Giorgia Meloni è proprio lei ad accentrare tutte le preferenze totalizzandone ben 42.594. Fabrizio Ghera è il secondo con 12.664.

Totale preferenze pervenute

Numero Candidato Preferenze 1 MELONI GIORGIA 42.594 2 ACQUAROLI FRANCESCO 900 3 ALESSANDRINI ARIANNA 694 4 ANGELILLI ROBERTA 4.110 5 ANTONIOZZI ALFREDO 6.815 6 BALDI MONICA STEFANIA 176 7 BERTOLINI MARCO 1.261 8 COLLU IDA 478 9 GHERA FABRIZIO 12.664 10 PESTELLI ALESSIO 45 11 PETRUCCI DIEGO 145 12 PICCHI FEDERICA 979 13 PROCACCINI NICOLA 6.332 14 ROMAGNOLI LUCA 783 15 SCIURPA MICHELA 394

Voti di Preferenza FORZA ITALIA

Nel partito di Silvio Berlusconi è Antonio Tajani il più votato con 18.815 preferenze; molto distanti tutti gli altri compresa la seconda in classifica che è Alessandra Mussolini con 5.707 voti.

Totale preferenze pervenute

Numero Candidato Preferenze 1 TAJANI ANTONIO 18.815 2 MUSSOLINI ALESSANDRA 5.707 3 BONSANGUE RAFFAELLA 991 4 BERNINI GIOVANNI PAOLO 498 5 DE MEO SALVATORE 1.416 6 DIMASI MARIA 359 7 FEDUZI ALESSANDRA 396 8 FERRI JACOPO MARIA 788 9 LADAGA SALVATORE 1.309 10 PIERI RITA 98 11 RAZZANELLI MARIO 42 12 REBICHINI SIMONE 514 13 ROZZI ANNA MARIA COSTANZA 271 14 TARZIA OLIMPIA detta TARSIA 1.320 15 VERUCCI ARIANNA 556

Voti di Preferenza +EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO PDE

La leader dei Radicali Emma Bonino fa il pieno tra i suoi con 17.744 preferenze mentre Marco Taradash si è fermato a quota 2.603.

Totale preferenze pervenute

Numero Candidato Preferenze 1 BONINO EMMA 17.744 2 TARADASH MARCO 2.603 3 HERMANIN DE REICHENFELD COSTANZA 1.286 4 TRAVAGLINI RICCARDO 1.061 5 RINALDI NICCOLO’ 485 6 CAPONI CARLOTTA 508 7 MINGIARDI FRANCESCO 1.224 8 SERVA LAURA 135 9 MONTEVERDE STEFANIA 300 10 MORBIDONI MATTIA 303 11 MANZI SILVJA 545 12 DE ANDREIS MARCO 238 13 SPADACCIA GIANFRANCO 444 14 SCHIPANI STEFANIA 299 15 TOGNERI ETTORE 230

Voti di Preferenza “SINISTRA”: RIF. COMUNISTA-SINISTRA EUROPEA-SINISTRA ITALIANA

Nicola Fratoianni totalizza 5.021 preferenze, Sandro Medici 4.738 e Marilena Grassadonia 4.163.

Totale preferenze pervenute

Numero Candidato Preferenze 1 GRASSADONIA MARILENA 4.163 2 BENEDETTELLI MARCO 202 3 BOMPIANI GINEVRA ROBERTA 1.268 4 CICCONE STEFANO 1.469 5 CARBONE MAURELLA 357 6 DE LUCIA GIOVANNI 76 7 CARVALHO IVANILDE 540 8 FRATOIANNI NICOLA 5.021 9 FANTOZZI ROBERTA 1.472 10 GRASSI TOMMASO 190 11 PEZZELLA GIULIA 1.823 12 GUIDI GIOVANNI 220 13 PEZZINI ELISABETTA 166 14 MEDICI SANDRO 4.738 15 VENTURA ANDREA 1.753

Voti di Preferenza FEDERAZIONE DEI VERDI

La capolista Annalisa Corrado è anche quella che ha totalizzato a Roma più preferenze tra i Verdi con 2.358 voti. Pippo Civati si è fermato a 1.848.

Totale preferenze pervenute

Numero Candidato Preferenze 1 CORRADO ANNALISA 2.358 2 BONESSIO FERDINANDO 1.022 3 BRIGNONE BEATRICE 748 4 CARDOGNA ADRIANO 83 5 PULCINI ELENA 296 6 BATTISTI BENGASI 261 7 LUONGO CARMELA 69 8 CANINO MARIO 313 9 CIVATI GIUSEPPE detto PIPPO 1.848 10 CRESCENZI ALESSANDRO 69 11 DENTICO NICOLETTA 780 12 DI BITONTO CATERINA 63 13 FORTE ANNA CHIARA 268 14 ZIMARRI UMBERTO 205 15 ARMELLINI CECILIA 117

I nuovi europarlamentari

Da ilPost.it prendiamo l’elenco degli eletti al Parlamento Europeo per la Circoscrizione Centro.

Nella circoscrizione Centro la Lega ottiene sei seggi, seguita dal PD con quattro, Forza Italia e il Movimento 5 Stelle con due e Fratelli d’Italia con uno.

Eletti

Lega: *Matteo Salvini, Susanna Ceccardi, Antonio Maria Rinaldi, Anna “Cinzia” Bonfrisco, Simona Renata Baldassarre, Luisa Regimenti (Matteo Adinolfi)

Pd: Simona Bonafè, *Pietro Bartolo, David Maria Sassoli, Massimiliano Smeriglio (Roberto Gualtieri)

M5S: Fabio Massimo Castaldo, Daniela Rondinelli

Forza Italia: Antonio Tajani, Salvatore De Meo

Fratelli d’Italia: *Giorgia Meloni (Nicola Procaccini)

Il più votato per la Lega è stato Matteo Salvini, con 517 mila preferenze. Salvini rinuncerà in favore del primo dei non eletti, Matteo Adinolfi, consigliere comunale di Latina di Noi con Salvini.

Il primo dei non eletti del PD è Roberto Gualtieri e potrebbe essere eletto se Bartolo decidesse di farsi eleggere nelle Isole, l’altra circoscrizione dove era candidato.

La più votata di Fratelli d’Italia è stata Giorgia Meloni, che però dovrebbe lasciare il posto a Nicola Procaccini, sindaco di Terracina.