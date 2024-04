Fabrizio Montanini passa a Forza Italia

Nuovo cambiamento tra i banchi dell’opposizione nell’aula consiliare di via Tiburtina.

Dopo il passaggio pochi giorni fa di Lorenzo Saputi dal gruppo misto a quello di Forza Italia, ora è il turno di Fabrizio Montanini (in foto assieme al segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani) che da capogruppo della Lega passa anch’egli nel neonato gruppo di Forza Italia.

Il gruppo della Lega, quindi, che era composto dal solo consigliere Montanini, cessa così di esistere mentre il gruppo di Forza Italia (fino a metà marzo assente) passa ora ad essere composto da due membri.

“Sono felice di comunicare il mio ingresso in Forza Italia, un partito in grande crescita sotto ogni punto di vista, del quale ho sempre condiviso i valori” scrive Montanini in una nota dell’8 aprile 2024 “Affronto questo cambiamento come una grande responsabilità, perché sarò chiamato a essere ancor di più punto di riferimento per i cittadini, ma proprio per questo, come una sfida.

Da oggi entro a far parte del gruppo di Forza Italia nel IV Municipio di Roma, insieme a Lorenzo Saputi e Marco Paolelli (che è coordinatore municipale – ndr). Saremo in costante contatto con i consiglieri regionali della nostra zona, Roberta Della Casa e Marco Colarossi, che ci supporteranno in ogni battaglia.

Ringrazio la coordinatrice di Roma, Luisa Regimenti, e tutto il partito per la fiducia che mi è stata accordata, e ancor di più per avermi nominato, in occasione dell’incontro che si è tenuto ieri all’Hotel Ergife di Roma, assessore ombra di Forza Italia alla Scuola e alla Formazione di Roma Capitale ”.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati