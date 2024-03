Lorenzo Saputi aderisce a Forza Italia

La scorsa estate il consigliere del IV Municipio Lorenzo Saputi era fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle aprendo così il gruppo misto municipale. Ieri Saputi ha di fatto chiuso il Gruppo Misto approdando in Forza Italia.

Forza Italia non aveva consiglieri in IV municipio di conseguenza Lorenzo Saputi ne diventa anche capo gruppo.

Saputi alle ultime elezioni si era presentato con la Lista Civica Raggi risultando primo tra i non eletti ed era subentrato poi in Municipio prendendo il posto della dimissionaria Della Casa eletta in Regione, anche lei approdata in seguito in Forza Italia lasciando il Moviento 5 Stelle.

“Accogliamo con soddisfazione l’adesione in Forza Italia del consigliere municipale Lorenzo Saputi. Un ragazzo preparato e serio che si è laureato in Giurisprudenza a 22 anni, oggi praticante avvocato.

In occasione delle ultime elezioni amministrative di Roma ha scelto di impegnarsi attivamente in politica ed essendo sempre attento alle richieste dei cittadini sta ottenendo risultati significativi.

Il suo ingresso rafforza la presenza di Forza Italia a Roma e, ne siamo certi, ci darà un grande contributo nelle sfide che ci attendono nei prossimi mesi nella Capitale.

A Roma, che il prossimo anno ospiterà il Giubileo, puntiamo a fare un gran lavoro, come dimostrano le molte iniziative che già da settimane stiamo mettendo in campo”.

Lo scrivono in una nota il consigliere regionale del Lazio, Marco Colarossi e l’assessore alla Polizia Locale Sicurezza Urbana ed Enti locali, Luisa Regimenti, coordinatrice romana di Forza Italia.

