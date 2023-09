Anche in IV Municipio il gruppo M5S si sfalda

Anche in IV Municipio il gruppo consiliare del M5S subisce uno scossone. Dopo il passaggio dei Consiglieri regionali Roberta Della Casa e Marco Colarossi a Forza Italia, comunicato il 30 agosto dal gruppo M5S ed ufficializzato due giorni dopo dal segretario nazionale di FI Antonio Tajani, la ricaduta territoriale non si fa attendere.

Venerdì 1 settembre, infatti, in concomitanza con la presentazione ufficiale degli eletti alla Pisana, il consigliere M5S Lorenzo Saputi ha inviato al Presidente del Consiglio Municipale Borocci una nota protocollata con la quale comunicava l’abbandono del gruppo M5S e la contestuale adesione al gruppo misto, di cui diveniva quindi capogruppo (il gruppo misto non era presente in Municipio).

Ricordiamo che il consigliere Saputi era entrato in Municipio a seguito delle dimissioni proprio di Roberta Della Casa, eletta in Regione nelle elezioni di febbraio scorso e che quindi aveva lasciato l’incarico municipale.

La seduta del 29 marzo 2023 aveva infatti sancito la surroga del posto vacante e nominato il consigliere, primo dei non eletti nella Lista Civica Virginia Raggi, il quale era stato successivamente nominato vicepresidente della Commissione Grandi Eventi-PNRR e membro delle commissioni Politiche Sociali e Pari Opportunità.

Dopo tale fuoriuscita, quindi, il gruppo municipale del M5S risulta ora composto dal solo consigliere Stefano Rosati, capogruppo fin dal momento delle dimissioni della ex presidente Della Casa, e della cui Giunta faceva parte durante la sua presidenza (2016-2020).