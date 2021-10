Francesco Laddaga è il nuovo presidente del VII municipio

Dopo il ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021 è stato eletto il presidente del Municipio Roma 7.

Francesco Laddaga candidato per il centrosinistra ha ottenuto la maggioranza dei voti con il 63,7% mentre il candidato del centrodestra Luigi Avveduto si è fermato al 36,3%.

Come voti in assoluto Laddaga ne ha raccolti 70.505, molti in più rispetto ai 45.698 del primo turno.

Il centrodestra ha praticamente solo confermato quelli presi al primo turno passando da 38.569 a 40.171.

L’affluenza è stata bassa: 42,22%; al primo turno fu il 50,03%.

Commenti al voto

Domani sarà già tempo di (ri)mettersi al lavoro, stasera era il tempo di festeggiare e ringraziare: le compagne e i compagni, gli amici di sempre e quelli nuovi, il comitato e tutti quelli che oggi erano con me.. più di 70.000 persone hanno messo una croce sul mio nome, scegliendomi come loro prossimo presidente: una grandissima responsabilità, cercherò di esserne all’altezza!

Francesco Laddaga

Il video messaggio di Luigi Avveduto