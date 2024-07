Gazometro, Benvenuti (Ecoitaliasolidale): “Auguri all’impianto che oggi festeggia 87 anni”

“Oggi il Gazometro di Roma compie 87 anni, inaugurato il 13 luglio 1937, pilastro dell’archeologia industriale capitolina incastonato tra Ostiense e Marconi e dove allora c’erano solo capannoni delle fabbriche ha rappresentato – in un certo senso nell’immaginario collettivo dei romani – lo skyline di Roma”.

È quanto dichiara in una nota Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale.

Chiaramente con soddisfazione si può evidenziare come a differenza degli anni passati finalmente vi è più attenzione per lo storico impianto ex-industriale, con percorsi di accessibilità per il pubblico, programmati fino a novembre 2024 da Eni in collaborazione con il Fai, il Fondo per l’Ambiente Italiano.

Ma chiediamo di più, per quell’area ancora una volta chiediamo di mettere in sicurezza i locali della ex Mira Lanza e proseguiamo a proporre di valorizzare le aree di archeologia industriale presenti sulle rive Marconi-Ostiense del Tevere, compreso il Gazometro, strappandole dal degrado e dall’abbandono.

Complessivamente proseguiamo a proporre l’istituzione di un “Parco Nazionale del Tevere”, un’area che “si svilupperebbe su 80 mila ettari di territorio” e che “sarebbe il sesto parco nazionale per dimensione.

Ed al pari dei fiumi europei come la Senna, il Reno e il Danubio proponiamo di chiedere il riconoscimento del Tevere come Patrimonio dell’Umanità – Unesco, passando proprio nel centro storico di Roma, già patrimonio Unesco ed avendo all’interno del territorio anche la Foresta fossile di Dunarobba sulle sponde del Lago Tiberino, nel Comune di Avigliano Umbro, anch’esso patrimonio dell’Umanità.

Un valore inestimabile per la salvaguardia ambientale, oltre che per il rilancio d’immagine della Capitale, compreso il Gazometro e l’ex edificio Mira Lanza e dell’intero patrimonio di archeologia industriale esistente nella zona.

Tanti auguri al Gazometro di Roma, che oggi verrà festeggiato –conclude Benvenuti – ma ben altri e più ambiziosi progetti vorremmo che si realizzassero, come il “Parco Nazionale del Tevere”, una proposta che comprende anche lo straordinario Gazometro.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙