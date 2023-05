Giada Lucia, la judoka romana del Collatino, fra le più forti d’Italia

Il passato week-end, al PalaPellicone di Ostia Lido (Rm), si è ripetuta la magia di Napoli di alcune settimane fa con Giada Lucia che torna a vincere la medaglia di bronzo in una competizione nazionale nella categoria -44.

Il Campionato Italiano Juniores A1 è però questa volta il più alto per le classi giovanili e, vale la pena ricordarlo, a questa competizione Giada aveva già conquistato un argento nel 2021. Il risultato vale all’atleta anche la promozione a Cintura Nera II Dan e la qualifica di Atleta di Interesse Nazionale per il 2024.

Il coach Alfredo Malagodi, che non nasconde l’orgoglio per il risultato, ricorda che Giada non è ancora del tutto guarita da un grave infortunio al braccio occorsole appena due mesi fa: “Sono convinto che la vera vittoria per Giada sia stata la consapevolezza di poter superare i propri limiti, di elevarsi a modello per i suoi compagni, la presa di coscienza che non c’è ostacolo che possa fermare i propri obiettivi se c’è la volontà e la determinazione.

Nana korobi ya oki (— 七転び八起き), “cadi sette volte, rialzati otto” è un abusatissimo proverbio giapponese, ecco, al di là della vittoria e della sconfitta sportiva ci pare che in questo caso quanto da esso proposto sia stato da lei pienamente realizzato”

A Giada i complimenti della redazione unitamente ad un “in bocca al lupo” per il completo recupero e per ulteriori prestigiosi successi sui tatami nazionali.