Boni come er Pane, domenica 26 Maggio dar Ciriola al Pigneto

Domenica 26 Maggio 2024 alle ore 20:00 dar Ciriola (Via Pausania, 2/A – Pigneto) torna l’appuntamento mensile con “Boni come er pane”, la rassegna storica che celebra la bellezza della condivisione a Roma, ideata e diretta dalla cantautrice e poetessa Giulia Ananìa in collaborazione con Le Civico e dar Ciriola.

“Boni come er Pane” speciale “Revolucionaria“: ospiti d’onore Paola Michelini, apprezzata attrice e autrice italiana che si distingue per la sua versatilità artistica e la profonda passione per il teatro e il cinema, continuando a lasciare un’impronta significativa nel panorama culturale italiano, per la sua ironia e il suo impegno civile, e Lavinia Mancusi, cantante popolare e musicista straordinaria, sempre al fianco di Mannarino, Guccini di tanti altri grandi artisti della scena nazionale. La Mancusi porterà dal vivo con orchestra un estratto del concerto e del libro “Revolucionaria“, cantando canzoni di Violetta Parra, Mercedes Sosa e Chavela Varga.

Ad intrecciarsi storie di Rivoluzionarie da tutti i continenti fino ad arrivare alle Revolucionarie della storia di Roma come Gabriella Ferri, Laura Betti, Anna Magnani e Monica Vitti interpretate da Giulia Ananìa.

La serata promette di essere un evento unico, con una performance dal vivo degli sketch di Paola Michelini, che hanno raccolto milioni di visualizzazioni. L’evento toccherà temi profondi come l’arte, la lotta, le donne e la poesia, impreziositi dalle emozioni della musica.

“Boni come er pane” da 10 anni racconta, nel quartiere Pigneto, Roma città aperta con le sue artiste e artisti e il suo pubblico caloroso e multiculturale.

L’ingresso è libero per tutti gli amanti della musica e di Roma. L’evento si svolgerà sotto il motto “Più semo, meglio stamo” promettendo un’atmosfera di condivisione e gioia.

INFO

Domenica 26 Maggio 20.00

dar Ciriola |Via Pausania, 2/A – Pigneto|

INGRESSO LIBERO

