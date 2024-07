Ostia: avviata la quinta edizione del Roma Buskers Festival

Il porto turistico di Ostia si anima, per il quinto anno consecutivo, della coloratissima famiglia degli artisti di strada. Il Roma Buskers Festival, organizzata dal gruppo Matches con il patrocinio del X Municipio, vedrà nei giorni 5,6 e 7 luglio artisti provenienti da tutto il mondo. Maghi, giocolieri, musicisti e poeti si esibiranno in più di 40 spettacoli al giorno in vari spettacoli che vedranno varie postazioni itineranti come palcoscenico.

Gaku dal Giappone, l’Argentina Camila Fernandez, Max Goedecke dalla Germania, Lev Radagan dal Messico e la SiO Orchestra di Conegliano diretta dal Maestro Roberto Fantinel sono solo fra i tanti nomi che animeranno questa bellissima manifestazione.

Come sempre presente l’area Street Food e l’Hippie Market con i suoi lavori artigianali.

Non solo spettacoli, ma anche tanta attenzione ai temi sociali grazie alle partnership come “Breccia nel Muro” oltre l’autismo, Lipu e Ostia Clean up a sottolineare anche l’animo green di questa splendida manifestazione.

Ingresso aperto dalle 18.00 alle 24.00 e totalmente gratuito con l’offerta “a cappello” come nella tradizione degli artisti di strada.

