Melodie in Villa con gli Amorklab

Tutto il fascino e l’essenza della musica dell’Est saranno protagonisti del concerto di Musica Balcanica degli Amorklab, l’ultima delle formazioni a esibirsi nell’ambito di Melodie in Villa.

Con i due concerti del 21 luglio al Parco di Colle Oppio e del 28 luglio a Villa Carpegna, entrambi alle ore 11 e a ingresso libero e gratuito, si conclude, infatti, il progetto promosso – nel quadro della programmazione dell’Estate Romana 2024 – dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, e a cura di Zètema Progetto Cultura e di Enarchè.

Con i due concerti gli Amorklab condurranno il pubblico in un viaggio musicale che segue le orme delle orchestre gitane, trasmettendo tutta l’essenza passionale della musica dell’Est, grazie alla creatività di solisti profondamente radicati nel jazz e nella tradizione musicale europea.

Un ensemble di musicisti di grande esperienza – Federico Pascucci (sax tenore, clarinetto turco), Mauro Vallesi (tromba), Giacomo Serino (tromba), Marco Severa (sax baritono), Federico D’Angelo (basso tuba), Pier Sante Falconi (tapan, davul) – impreziosito dalla voce della talentuosa cantante turca Selen Çapacı.

Un’esperienza sonora unica in cui la potenza della fanfara si fonde con un repertorio caleidoscopico che abbraccia le diverse sfaccettature della ricca tradizione balcanica intrecciandosi con raffinati arrangiamenti di brani classici e composizioni originali.

Ultimi due weekend, dunque, per Melodie in Villa che dal 21 giugno, per sei settimane, ha portato la grande musica fuori dalle sale concerto, nelle ville e parchi della città. Con lo spettacolo in programma il 28 luglio a Villa Carpegna, giunge al termine per quest’anno il programma dell’iniziativa: un cartellone rivolto a tutte e tutti e pensato, in particolare, per un pubblico che non sempre ha l’occasione di assistere a concerti.

Anche per le ultime due date, sono previsti degli interventi volti a guidare gli ascoltatori nella scoperta e nella comprensione dei brani che verranno eseguiti.

Info e programma completo su https://culture.roma.it.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙