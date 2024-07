La strage di via D’Amelio fu un attentato di stampo terroristico-mafioso avvenuto domenica 19 luglio 1992, all’altezza del numero civico 19 di via Mariano D’Amelio a Palermo, in Italia, in cui morirono il magistrato italiano Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi (prima donna a far parte di una scorta e anche prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. L’unico sopravvissuto fu l’agente Antonino Vullo, che al momento dell’esplosione stava parcheggiando una delle auto della scorta.

Appuntamento venerdì 19 luglio 2024 alle ore 18 presso il Conservatorio Santa Cecilia che ha visto impegnato l’Organo europeo OFEACT Espace Schengen per realizzare questo importante Evento commemorativo in ricordo di Paolo Borsellino e degli Agenti della Sua scorta.

Si è deciso di associare a questo importante appuntamento, il 19 luglio 2024, trentaduesimo Anniversario della Strage di via D’Amelio, la piantumazione dell’ ’’Albero della Legalità di Falcone’’ nella corte del bel palazzo storico del Conservatorio S. Cecilia ,per porre un atto altamente simbolico di ’’Civismo imperativo’’ consone a rinforzare gli ’’anticorpi’’ della Comunità romana,e non solo, per debellare ’’l’epidemia ’’ della criminalità organizzata transnazionale che si insinua sempre piu’ nel cuore di Roma Capitale.

Si ringrazia l’attuale dirigenza del Conservatorio Santa Cecilia per aver colto l’alto valore morale di questa iniziativa e l’importanza di trasmettere ai tanti studenti del Conservatorio l’importanza della lotta alle mafie ,con la presenza permanente dell’ ’’Albero della Legalità di Falcone ’’.

