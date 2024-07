Stravilla! Bonelli Playground, per questo week-end del 19-20-21 luglio 2024, prima della pausa, propone in Via Camillo Montalcini 1 un programma, ad ingresso gratuito, ricco di appuntamenti: il festival di teatro, nuovo circo, musica e laboratori a cura dell’Associazione Disambigua APS.

Gli eventi che sono adatti a tutta la famiglia iniziano venerdì 19 luglio alle 18.00, in orario aperitivo, con il “Nomad djset” di Bianca Ciocca.

Artista italo-tedesca a 360 gradi: Dj, cantante, compositrice, attrice. Con base a Berlino, è un’anima nomade come gli stili musicali che propone. Bianca canta in cinque lingue con uno stile soul unico, libero e potente. Presenta nuove canzoni dal suo prossimo album, “Bubble of Screams”, ispirato dal suo primo inverno berlinese. Una Dj – cantante internazionale per un viaggio musicale indimenticabile.

Si prosegue sabato 20 luglio con il laboratorio “Animazione con Clown Carotina” con Eleonora Cirulli (dalle 17.00 alle 19.00).

Clown Carotina intrattiene i bambini in modo sempre originale e diverso: giochi e animazione per bambini di tutte le età, le favole del magico teatrino e tante bolle di sapone che fanno sognare adulti e bambini.

Domenica 21 luglio doppio appuntamento, alle 11.00 e alle 16.30, con lo spettacolo di teatro per bambini “Il Principino” con Eleonora Cirulli.

Un’aviatrice si perde nel deserto del Sahara dopo essere precipitata con il suo aereo. Il suo è il racconto dell’incontro con un piccolo omino proveniente da una stella lontana e della splendida amicizia che ne nascerà insieme a tutte le avventure che la vedono protagonista nel suo avventuroso viaggio attraverso i pianeti.

Dopo questo fine settimana Stravilla! Bonelli Playground fa una piccola pausa e riprende

La programmazione di Stravilla! Bonelli Playground riprenderà dal 1 al 22 settembre 2024 sempre a Villa Bonelli (Via Camillo Montalcini, 1).

