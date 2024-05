Incendi boschivi, firmata ordinanza con misure di prevenzione

Si avvicina il periodo di massima pericolosità per il rischio incendi boschivi e Roma Capitale adotta le misure di prevenzione per la tutela delle aree verdi.

Il sindaco ha disposto il divieto sul territorio comunale di tutte le azioni che, anche solo potenzialmente, possono provocare incendi. L’Ordinanza n. 59 del 2024 sarà in vigore dal 15 Giugno al 30 Settembre.

Nel provvedimento sono previsti una serie di divieti tra i quali: compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio nelle zone boscate e cespugliate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria; accendere fuochi per bruciare sterpaglie e residui di vegetazione provenienti da pascoli, prati, colture arboree e terreni abbandonati; usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, motori e fornelli o inceneritori che producano braci; compiere altre operazioni che possono creare pericolo di incendio.

Previste anche alcune prescrizioni per enti e privati possessori di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, che devono effettuare operazioni di pulizia o realizzare apposite fasce parafuoco per prevenire l’insorgere e il propagarsi di incendi.

La Protezione Civile capitolina, come ogni anno, predispone il Piano di emergenza Comunale di Protezione Civile per il rischio incendio boschivo e di interfaccia, un piano operativo di intervento, elaborato per fronteggiare le necessità legate agli incendi nel periodo estivo.

Per ulteriori informazioni, consulta la pagina dedicata.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati