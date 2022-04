Giornata mondiale sicurezza lavoro, Figliomeni (Fd’I): occorrono risposte e non indignazione del giorno dopo

“Oggi che celebriamo la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro con i recenti, e purtroppo sempre più numerosi, casi di morti sul lavoro nel nostro Paese auspichiamo che stavolta sia veramente la volta buona per l’approvazione entro la fine della legislatura di un Testo Unico che finalmente modifichi quello attualmente in vigore prevedendo una sempre maggiore promozione della cultura della sicurezza attraverso il coinvolgimento di lavoratori, imprese, istituzioni nazionali e parti sociali per la valutazione, la segnalazione e la lotta ai rischi. Non è più tempo dell’‘indignazione del giorno dopo’, ma di dare risposte concrete ad un’emergenza divenuta tragedia nazionale dove, secondo i dati Inail, nel 2021 abbiamo pianto 1.221 caduti sul lavoro oltre a 555mila infortuni”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni responsabile nazionale delle politica sociali di Fratelli d’Italia.