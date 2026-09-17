Giornate Europee del Patrimonio alla Biblioteca nazionale

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la Biblioteca nazionale inaugura, domenica 27 settembre 2026 la prima delle tre domeniche di Aperture Straordinarie dell’Istituto accogliendo il pubblico dalle 9.30 alle 18.30 con un significativo programma di eventi.

Il programma si ispira al tema: Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare.

Sono previste visite guidate per scoprire i tesori, le strategie di prevenzione e tutela del patrimonio, le opere d’arte, le collezioni, i giardini e le sale della Biblioteca, tra cui la Sala Italo Calvino e il museo della letteratura italiana Spazi900. Per i più piccoli sono organizzati due laboratori.

Durante l’orario di apertura straordinaria è attivo anche il servizio di emissione e rinnovo tessere presso l’Ufficio Accoglienza della Biblioteca e la Sala di pubblica lettura è aperta a tutti gli utenti per lo studio con materiale proprio.

In occasione dell’apertura straordinaria sarà visitabile il Museo Spazi900. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria entro il 25 settembre. La caffetteria è aperta. Il parcheggio della Biblioteca è ad accesso libero e gratuito.

PROGRAMMA

9:30 – 11:00/ 11:45 – 13:15

DIETRO LE QUINTE DELLA MOSTRA TESORI DALLA CONSERVAZIONE ALL’ESPOSIZIONE

La visita guidata accompagnerà i partecipanti alla scoperta del ‘dietro le quinte’ della mostra Tesori, approfondendone gli aspetti conservativi tra il laboratorio di restauro e le sale espositive.

10:00 – 11.30

CONSERVARE, VALORIZZARE, RENDERE ACCESSIBILE LA BIBLIOTECA NAZIONALE

La visita guidata accompagnerà i partecipanti alla scoperta della Biblioteca nazionale, dalla fondazione ai giorni nostri, per conoscere non solo i suoi spazi e i servizi, ma anche il lavoro che quotidianamente permette di conservare, valorizzare e rendere accessibile il suo patrimonio.

11:00 – 12:00

L’ORCHESTRA VIRTUALE DEL FLAMINIO

Alla presenza dell’autore, Terenzio Sacchi Lodispoto e con la moderazione di Salvatore de Salvo Fattor (Istituto di Bibliografia Musicale – Ibimus), verranno illustrate la storia e le potenzialità del sito web L’Orchestra virtuale del Flaminio.

Ore 11:15 – 12:15

ARTE CONTEMPORANEA IN BIBLIOTECA:

CAPOGROSSI, AFRO, CONSAGRA E GLI ARTISTI DEGLI ANNI SETTANTA

Una visita guidata per raccontare alcune delle opere d’arte contemporanea presenti in Biblioteca.

Ore 11:30 – 13:00

LABORATORIO PER BAMBINE E BAMBINI (8-10 ANNI) – GIOCA IN BIBLIOTECA

Laboratorio con giochi e indovinelli riguardanti il mondo delle biblioteche.

12:00 – 13:00

VISITA GUIDATA AL MUSEO SPAZI900

Visita guidata al Museo Spazi900, l’area espositiva permanente della Biblioteca dedicata alla letteratura italiana contemporanea, formata da “La Stanza di Elsa”, con gli arredi originari che componevano lo studio della Morante, dalla Sala Pasolini, la Sala Levi, la Sala Saba e dalle Gallerie degli scrittori.

16:00 – 17:30

GIARDINO DEI SEMPLICI -LABORATORIO PER BAMBINI (DAI 3 AI 6 ANNI)

A cura di RODA APS, un laboratorio esperienziale all’aperto che coinvolgerà i più piccoli con esperienze sensoriali e giochi sulle piante nel suggestivo Giardino dei semplici della Biblioteca. In caso di condizioni meteo avverse l’evento potrebbe essere annullato.

16:00 – 17:00/ 17:00 – 18:00

VISITA GUIDATA ALLA SALA ITALO CALVINO

Visita guidata allo spazio dedicato ad Italo Calvino, dove è ricostruito il salone-studio della sua abitazione romana di Campo Marzio.

16:30 – 17:30

TRIPOLI E DINTORNI: GLI AEROSTATI ITALIANI E IL FOTOMOSAICO DELLA CITTÀ NEL 1911

A cura dell’ IsIAO la presentazione e la contestualizzazione di un unicum fotocartografico, recentemente ritrovato, consentono di approfondire le modalità attraverso cui l’amministrazione coloniale italiana in Libia utilizzò la documentazione cartografica e fotografica per elaborare il primo piano regolatore della città di Tripoli. Il materiale offre una particolare testimonianza per ricostruire la storia urbana della città e le strategie di pianificazione adottate durante il periodo coloniale.

Ore 16:45 – 17:45

RACCONTI E VEDUTE DI ROMA

Presso la Sala Collezioni Speciali e la Sala Manoscritti e rari: Racconti e vedute di Roma nella collezione dei disegni di Gaspar van Wittel e nei documenti archivistici del Fondo Berti Orano.

9:30 – 18:30

MUSEO SPAZI900

Il museo Spazi900, dedicato alla letteratura italiana, sarà visitabile liberamente.

PER PRENOTARSI

Ogni singolo utente non potrà partecipare a più attività contemporaneamente. Per ogni prenotazione, si prega di indicare il nome e il cognome dei singoli partecipanti.

Il numero dei partecipanti ai laboratori creativi è riferito ai bambini e non agli adulti che eventualmente desiderano accompagnarli. Per ogni bambino è prevista la presenza di un solo adulto. Gli accompagnatori dei bambini, se interessati a seguire le visite guidate programmate nello stesso orario dei laboratori, devono comunque effettuare le prenotazioni.

Il laboratorio esperienziale per bambini dai 3 ai 6 anni si terrà all’aperto, nel “Giardino dei semplici” della Biblioteca. In caso di condizioni meteo avverse, l’evento potrebbe essere annullato.

I posti sono limitati. Qualora vi fosse impossibile essere presenti alle attività prenotate, si chiede gentilmente di disdire la prenotazione in modo da dare ad altri la possibilità di partecipare.

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