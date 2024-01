Giorno della Memoria, le iniziative del IV Municipio

Il Municipio IV ha organizzato una serie di iniziative in occasione del 27 Gennaio 2024, Giorno della Memoria.

Dalle ore 10 si terrà la “Commemorazione presso le Pietre d’inciampo (Stolpersteine)”

*in Via del Peperino, in memoria di Fausto Iannotti, un giovane di Pietralata di 16 anni che, nel trambusto dell’assalto al Forte Tiburtino dell’ottobre 1943, venne arrestato e imprigionato nel terzo braccio di Regina Coeli, a giurisdizione germanica. Il 4 gennaio 1944 venne deportato da Roma con destinazione Mauthausen. Immatricolato il 13 gennaio 1944, venne trasferito nel sottocampo di Ebensee il 28 gennaio dove morì il 30 aprile 1945 a 18 anni appena compiuti e a pochissimi giorni dalla liberazione. Nel 2012 gli è stata conferita la Medaglia d’Oro alla memoria;

*in Via Flora, in memoria di Antonio Risi, preso dai tedeschi e dai fascisti nel rastrellamento di Pietralata, arrestato, deportato a Mathausen e ucciso.

Durante tutta la giornata si terrà la “Maratona della memoria on-line“, con la partecipazione delle scuole e di altre realtà aggregative sul territorio del Municipio che realizzeranno dei format per attività mirate all’approfondimento della conoscenza storica, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di ragazzi e adulti che verranno promosse sui canali social istituzionali del Municipio IV.

In occasione dell’evento ci sarà l’”Accensione delle luci sul palazzo del Municipio IV in ricordo delle vittime dello sterminio nazista“.