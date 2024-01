A Pietralata per la Memoria e per il decoro

Sabato mattina 27 gennaio 2024 due iniziative hanno avuto luogo nel quartiere “Rilanciamo Pietralata… il lavoro continua” dalle ore 9:30 alle ore 13:30 ha visto all’opera un gruppo di determinati volontari che, in via del Peperino hanno ristrutturato una panchina colorandola di rosso per sensibilizzare contro ogni forma di violenza sulle donne e che fatto pulizia in via dell’Alabastro, affiggendo cartelli che invitano al rispetto i proprietari di cani perché non abbandonino i loro escrementi in strada.

L’iniziativa è stata organizzata dall’ Associazione Culturale Diversamente e dallo Scup Spazio Culturale Peperino; gode del patrocinio del Municipio IV.

Dalle ore 10 si è svolta, con la presenza dell’assessore alla Cultura del IV Municipio Maurizio Rossi e il consigliere municipale Federico Proietti la commemorazione presso le due “pietre d’inciampo” del quartiere, la prima in Via del Peperino, in memoria di Fausto Iannotti, un giovane di Pietralata di 16 anni che, nel trambusto dell’assalto al Forte Tiburtino dell’ottobre 1943, venne arrestato e imprigionato nel terzo braccio di Regina Coeli, a giurisdizione germanica. Il 4 gennaio 1944 venne deportato da Roma con destinazione Mauthausen. Immatricolato il 13 gennaio 1944, venne trasferito nel sottocampo di Ebensee il 28 gennaio dove morì il 30 aprile 1945 a 18 anni appena compiuti e a pochissimi giorni dalla liberazione. Nel 2012 gli è stata conferita la Medaglia d’Oro alla memoria. La seconda, in Via Flora, è in memoria di Antonio Risi, catturato dai tedeschi e dai fascisti nel rastrellamento di Pietralata, arrestato, deportato a Mathausen e ucciso.