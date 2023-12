Rilanciamo Pietralata parte seconda… decoro a via Pomona

Continuano le iniziative dell’Associazione DiversaMente e dello Scup di via del Peperino 19 e dopo l’intervento del 5 novembre, sabato 9 dicembre si è svolta la seconda giornata di pulizia e copertura delle scritte a via Pomona.

Questa volta il proposito era dare decoro ad una via che ospita una scuola materna ed elementare dell’Istituto Comprensivo Perlasca.

“Una mattinata baciata dal sole e dal sorriso di cittadini di ogni età!

Rendere più belle le vie di Pietralata è l’obbiettivo principale”.

Il nostro motto è “divertiamoci rendendoci utili INSIEME”.

Sabato 23 dicembre alle ore 17:00 in via del Peperino 19 ci sarà un brindisi per gli auguri di Natale e dopo la pausa natalizia si riprenderà con altre vie.