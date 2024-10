Giubileo 2025, il comandante della Polizia Locale di Roma Capitale, De Sclavis: ‘Saremo protagonisti’

“La città si sta trasformando e noi saremo protagonisti nell’Anno Giubilare”. Con queste parole, il comandante generale della polizia locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis, ha celebrato il 154° anniversario della fondazione del Corpo, nella giornata di ieri giovedì 10 ottobre in piazza del Campidoglio.

Un discorso energico e motivante, in cui De Sclavis ha chiamato i vigili romani a prepararsi per affrontare le sfide di un anno che definisce “uno dei più difficili dal dopoguerra”.

Il Giubileo del 2025, evento di portata mondiale, metterà alla prova la città di Roma con milioni di pellegrini e turisti attesi. Ma oltre ai preparativi per l’apertura della Porta Santa, De Sclavis ha evidenziato l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza, tema che diventa ancora più centrale nel contesto di una città in rapida evoluzione.

“Sia per i cantieri, la mobilità, sia per la situazione internazionale che aumenta le esigenze di sicurezza, dobbiamo rispondere alle richieste dei cittadini con efficienza e professionalità”, ha dichiarato il comandante.

La sfida della sicurezza in una Roma che cambia:

Il comandante ha riconosciuto l’impegno della polizia locale nell’affrontare una capitale in costante trasformazione, sottolineando il contributo fondamentale che il Corpo fornisce insieme alle altre forze dell’ordine.

“Abbiamo dimostrato dedizione e professionalità. Siamo un pilastro della sicurezza della città e sono certo che durante l’Anno Giubilare continueremo a essere presenti e protagonisti”, ha aggiunto De Sclavis, spronando il suo team ad affrontare con determinazione i mesi impegnativi che li attendono.

L’intervento del sindaco Gualtieri: nuovi agenti per rafforzare la sicurezza

Anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha preso la parola durante la cerimonia, ringraziando il Corpo della polizia locale per l’impegno quotidiano e lodando l’ingresso di 809 nuovi agenti, “indispensabili per rafforzare la presenza nelle strade e nelle piazze”. Il sindaco ha evidenziato l’importanza di un equilibrio tra rigore e capacità di ascolto: “Dovete essere un punto di riferimento visibile per i cittadini, coniugando il rispetto della legalità e l’empatia verso le persone”.

Verso il Giubileo: mesi impegnativi ma carichi di passione:

Gualtieri ha concluso il suo intervento guardando con ottimismo al futuro: “Sono certo che nei prossimi mesi, impegnativi ma appassionanti, saprete dare il massimo”.

Le sue parole si inseriscono in un quadro di aspettative alte per la città e per le sue forze di sicurezza, che dovranno affrontare non solo le sfide logistiche e organizzative del Giubileo, ma anche le continue richieste di sicurezza dei cittadini.

Alla cerimonia hanno preso parte anche alte cariche istituzionali e delle forze dell’ordine, tra cui il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e il comandante provinciale dell’Arma, generale Marco Pecci, a testimonianza dell’importanza dell’evento e della stretta collaborazione tra le diverse componenti che contribuiscono alla gestione della sicurezza nella capitale.

