Polizia Locale, 154° anniversario della fondazione

Cerimonia in Piazza del Campidoglio per il 154° anniversario della fondazione della Polizia Locale di Roma Capitale.

”Credo di non sbagliare nel dire che dal secondo dopoguerra questo è uno degli anni più difficili che abbiamo dovuto affrontare sia per la trasformazione della nostra città, anche per la preparazione per il Giubileo – ha sottolineato il comandante generale del Corpo, Mario De Sclavis – sia in virtù della situazione internazionale che alza l’asticella della sicurezza che tutti i cittadini romani ci chiedono e a cui diamo un contributo insieme alle altre forze dell’ordine.

Abbiamo dato prova di professionalità e dedizione al servizio. Siamo un tassello della sicurezza della nostra città. Sono sicuro che l’anno giubilare ci vedrà protagonisti per essere sempre più presenti”.

“Voglio fare gli auguri a un corpo fondamentale per la nostra città, – ha dichiarato il Sindaco Roberto Gualtieri – sono contento di aver accolto quest’anno 809 nuovi agenti, indispensabili per rafforzarela capacità del corpo di essere presente, nelle strade e nelle piazze non solo presidiando il territorio ma anche essendo punto riferimento visibile per cittadini. È importante coniugare rigore, per il rispetto della legalità, e la capacità di ascoltare e avere empatia”.

“Grazie per il vostro impegno, – ha concluso il Sindaco – saprete dare il meglio nei prossimi mesi che saranno impegnativi ma anche appassionanti”.

Tra i presenti alla cerimonia anche assessori capitolini e rappresentanti delle forze dell’ordine, tra cui il prefetto di Roma Lamberto Giannini e il comandante provinciale dell’Arma generale Marco Pecci.

