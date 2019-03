Gli studenti romani in marcia con Greta per il futuro del Pianeta

Gli studenti scenderanno in piazza anche a Roma, aderendo al Global Strike for Future indetto da Greta Thunberg, la sedicenne svedese che sta movimentando il mondo per cercare di fermare gli effetti devastanti che le politiche umane stanno provocando all’ambiente.

Sarà un Friday for Future, con una manifestazione che partirà dal Colosseo venerdì 15 alle h. 10.30 per arrivare a piazza Madonna di Loreto (piazza Venezia) alle h. 11.00, dove ci sarà musica dal vivo e numerosi interventi diretti dal geologo Umberto Tozzi.

Parteciperà al corteo anche il nostro Pinocchio, la marionetta di legno da sempre vicina alle cause giuste, in questo caso ancor di più perché la sua origine è proprio dagli alberi dei boschi.

#pinocchioforglobalfuture

Invitiamo tutti i ragazzi, e anche gli adulti, a partecipare a questo importante appuntamento.

Roma Bambina