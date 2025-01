Grande successo per i Talent Corner – Generazione Roma

Prosegue con successo l’esperienza dei Talent Corner – Generazione Roma, i “palchi smart” promossi da Roma Capitale, che si confermano un’iniziativa per valorizzare il talento dei giovani musicisti della città.

Con 832 eventi realizzati in 12 mesi, una media di circa due eventi al giorno, questi spazi rappresentano un nuovo punto di riferimento per la creatività e l’espressione artistica.

“Le location principali, come la stazione Metro Cipro, con 580 prenotazioni in un anno e una media di circa 1,5 eventi al giorno, e il Parco Tevere Marconi, con 252 prenotazioni in 12 mesi e quasi un evento al giorno, dimostrano quanto i giovani abbiano accolto con entusiasmo questa opportunità unica, gratuita e accessibile a tutti” ha dichiarato il consigliere capitolino Pd e delegato del Sindaco Gualtieri per le Politiche Giovanili Lorenzo Marinone.

“Grazie alla collaborazione tra Roma Capitale, l’Ufficio di scopo per le Politiche giovanili e la start-up Open Stage, abbiamo creato qualcosa di innovativo: palchi già attrezzati e pronti all’uso, dove chiunque può esibirsi semplicemente prenotando attraverso un’app dedicata.

È una modalità che unisce semplicità e innovazione, portando la musica e il talento emergente direttamente tra le persone. A breve, inoltre, inaugureremo nuove location, per ampliare ulteriormente l’offerta e raggiungere sempre più giovani in tutta la città” ha concluso Marinone.

