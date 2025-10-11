Gualtieri sul Tevere per la pulizia del fiume: “Sta rinascendo, vogliamo farne il cuore di Roma”

Un viaggio in barca tra storia, impegno civico e amore per Roma. Anche quest’anno il sindaco Roberto Gualtieri ha partecipato al Tevere Day, la grande manifestazione dedicata alla valorizzazione e alla tutela del fiume che attraversa la Capitale.

Il primo cittadino è salito a bordo di una delle imbarcazioni fluviali insieme ad Alberto Acciari, presidente dell’Associazione Tevere Day APS, per prendere parte all’iniziativa dedicata alla pulizia dalle plastiche e microplastiche che soffocano ancora alcuni tratti del corso d’acqua.

Il percorso, partito dal Circolo Canottieri Roma, è arrivato fino a Lungotevere degli Anguillara, dove Gualtieri ha poi raggiunto la banchina per partecipare al Festival musicale dei Municipi, nell’Arena del Tevere Day.

“È un’edizione straordinaria, con tanti cittadini, comitati e associazioni uniti per prendersi cura del nostro fiume – ha dichiarato il sindaco –. Il Tevere sta rinascendo: oggi è più pulito, grazie ai nuovi parchi d’affaccio e alla riqualificazione dei muraglioni. C’è ancora molto da fare, ma vogliamo che torni a essere uno dei cuori pulsanti della città.”

Giunta alla settima edizione, la manifestazione ha registrato una partecipazione record, con oltre 140 eventi tra sport, musica, cultura, spettacoli e laboratori distribuiti lungo più di 80 chilometri di fiume.

Domani, 12 ottobre, la giornata conclusiva promette ancora sorprese e movimento: in programma ci sono giri in battello, una pedalata lungo le sponde del centro, rafting urbano e passeggiate collettive nelle walk-zone, per vivere il Tevere da ogni prospettiva possibile — con lo spirito di chi non vuole solo guardarlo, ma farlo rinascere.

