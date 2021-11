Halloween speciale nel Parco Bonafede all’Alessandrino

Sabato 30 e Domenica 31 2021 la Compagnia della Farsa ha dato vita ad un intrattenimento teatrale in occasione della Festa di Halloween dedicato ai bambini con spaventose storie spaventevoli in via del Campo nel quartiere Alessandrino.

Ma la festa di Halloween più partecipata il 31 ottobre si è svolta nel Parco Bonafede e ha visto protagoniste le associazioni che erano state promotrici dell’evento “Restiamo al Verde” svoltosi nel quartiere Tor Tre Teste di cui abbiamo parlato in un precedente articolo.

Questa Festa che negli anni scorsi era saltata a causa delle normative covid ha avuto luogo nei 10 ettari del parco Bonafede amorevolmente curato dal Gruppo di volontari che partecipano alla bonifica del Parco Bonafede.

Maschera o mascherina? Siete pronti? Le “streghe” locali hanno preparato un sacco di dolcetti e caramelle offerte dai commercianti del quartiere per soddisfare gli scherzetti dei numerosi bimbi accorsi on le loro famiglie.