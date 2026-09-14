I droni degli Oasis illuminano lo Stadio Olimpico: l’annuncio del tour e la doppietta estiva a Roma

Un marchio di fabbrica in bianco e nero fluttuante nel buio sopra l’impianto del Foro Italico. A sorpresa, la serata romana di ieri, domenica 13 settembre, si è accesa con un’esibizione coreografica di droni luminosi che hanno riprodotto nel cielo sopra lo Stadio Olimpico il celebre logo degli Oasis, confermando in modo scenografico le voci di un imminente ritorno dal vivo in Italia della storica formazione di Manchester.

L’iniziativa ha anticipato di poche ore la scadenza dell’«ora X»: fissata per oggi, 14 settembre, alle ore 17:00 italiane, la pubblicazione dei dettagli del tour mondiale del 2027.

L’asse Roma-Manchester e la spinta dei fan club

L’operazione promozionale è stata orchestrata in simultanea tra la Capitale e la città natale dei fratelli Noel e Liam Gallagher:

La regia coordinata: Negli stessi minuti in cui i droni si alzavano su Roma, un’analoga installazione aerea illuminava l’Etihad Stadium di Manchester, tempio calcistico del Manchester City e squadra del cuore dei due musicisti.

Le date romane: Secondo le indiscrezioni trapelate dalla stampa britannica e dai principali coordinamenti dei fan club ufficiali, l’Olimpico di Roma si appresta a ospitare ben due appuntamenti consecutivi, calendarizzati per il 24 e 25 luglio 2027.

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