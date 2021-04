I nostri amici imprenditori durante il Coronavirus. Parte seconda

Prosegue il nostro tour telefonico e telematico con i nostri amici imprenditori.

Ottica Roberto

Umberto Zaccaria –

Buona giornata da Ottica Roberto e il suo staff.

Il nostro studio ed annesso negozio in piazza Teofrasto 16/17 a Centocelle, lo abbiamo chiuso appena hanno chiuso le scuole, riapriremo appena riapriranno le scuole, così gli standard di sicurezza contro il Coronavirus saranno garantiti.

Non possiamo misurare la vista alla distanza di un metro, non possiamo applicare le lenti a contatto (il presidente degli oculisti italiani SOI, ha fortemente sconsigliato l’uso delle lenti a contatto per facilità a contagio Coronavirus) non potendo igienizzare gli occhiali, volta per volta provati dai clienti, resistiamo nonostante: clienti che non possono circolare e poi in questo momento giustamente è prioritario l’acquisto di cibo e farmaci: l’occhiale da vista nuovo o da sole non è al primo posto come acquisto.

Affitto, fornitori, dipendenti, luce, acqua, telefono, Aruba, assicurazione, spese di Sanificazione seria, ecc. ecc. sono impegni difficilissimi da onorare se da 20 giorni non incassiamo nulla a fine giornata.

Resistiamo, siamo ottimisti e pronti.